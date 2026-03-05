Martha Higareda y Alfonso Herrera se reúnen a 24 años de 'Amarte Duele'; "¡Renata!"

Martha Higareda y Alfonso Herrera volvieron a llamar la atención de sus fans tras compartir un momento que despertó recuerdos de una de las películas juveniles más populares de principios de los años 2000. A más de dos décadas del estreno de “Amarte Duele”, ambos actores protagonizaron un reencuentro que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron la historia que marcó a toda una generación.

La película, estrenada en 2002, dejó personajes que aún permanecen en la memoria del público. Entre ellos destacan Renata y Francisco, interpretados por Martha Higareda y Alfonso Herrera. Aunque el tiempo ha pasado y ambos han desarrollado carreras exitosas en distintos proyectos, su participación en esta cinta sigue siendo una referencia importante para quienes crecieron viendo esta historia.

El reencuentro de Martha Higareda y Alfonso Herrera

En los últimos meses, Alfonso Herrera ha generado diversas reacciones entre sus seguidores por varios reencuentros con antiguos compañeros de proyectos que marcaron su carrera. Uno de los momentos más comentados fue cuando apareció nuevamente junto a Anahí, con quien compartió escena en la telenovela “Rebelde”.

Ahora, el actor volvió a sorprender al publicar una fotografía junto a Martha Higareda. La imagen fue compartida a través de su cuenta de Instagram y de inmediato despertó comentarios de nostalgia entre los fans de “Amarte Duele”.

La fotografía fue acompañada por una frase breve que hizo referencia directa al personaje de la actriz dentro de la película: “¡Renata!”. Con esta palabra, Herrera recordó a la protagonista de la historia y una de las escenas más icónicos de la cinta.

Además del mensaje, el actor añadió un texto en el que expresó su alegría por reencontrarse con la actriz después de tantos años.

“Estos meses han sido de muchos reencuentros. Qué gusto verte, querida”.

Una película que sigue presente en el público

Aunque han pasado más de 20 años desde su estreno, “Amarte Duele” continúa siendo recordada por el público que la vio en su momento. La historia logró conectar con una generación que se identificó con los temas que aborda, como las diferencias sociales, el amor juvenil y los conflictos familiares.

El reciente reencuentro entre Martha Higareda y Alfonso Herrera demuestra que la película sigue teniendo un lugar especial entre los espectadores. Las reacciones en redes sociales reflejan cómo esta producción permanece vigente en la memoria colectiva.

