Katy Perry enfrenta investigación policial luego de las acusaciones de Ruby Rose

La polémica ha estallado alrededor de Katy Perry luego de que autoridades en Australia confirmaran que existe una investigación en curso tras las acusaciones hechas por la actriz Ruby Rose.

¿Por qué la policía en Australia investiga a Katy Perry?

El caso, que se remonta a más de una década, ha generado un intenso debate mediático y ha colocado nuevamente a ambas figuras en el centro de la conversación pública.

El caso se remonta a un presunto incidente ocurrido en 2010 en un club nocturno de Melbourne. IG katyperry / rubyrose

De acuerdo con un portavoz de la Policía de Victoria, detectives especializados en delitos sexuales han iniciado indagatorias sobre un presunto incidente ocurrido en 2010 en un club nocturno del centro de Melbourne.

Aunque no se han revelado mayores detalles por tratarse de una investigación activa, las autoridades confirmaron que se trata de un caso histórico que ahora está siendo revisado por la unidad correspondiente.

¿Qué pasó entre Katy Perry y Ruby Rose?

Las acusaciones surgieron recientemente cuando Ruby Rose decidió hacer pública su versión a través de redes sociales. En sus declaraciones, la actriz aseguró que el supuesto hecho ocurrió durante una salida nocturna en el club Spice Market, un popular recinto de la ciudad australiana que ya no se encuentra en funcionamiento.

La policía confirmó que la investigación está en manos de una unidad especializada en delitos sexuales. IG katyperry / rubyrose

Según explicó, durante años no habló abiertamente del tema y, cuando lo hizo, lo minimizó como una anécdota para poder sobrellevar la situación. La actriz también señaló que ya inició un proceso formal ante las autoridades, lo que derivó en la apertura de la investigación.

En su testimonio, Rose mencionó que en aquel entonces era mucho más joven y que el contexto emocional y profesional influyó en su decisión de no denunciar de inmediato. Incluso, explicó que mantuvo silencio en parte porque la relación con Perry le había beneficiado en aspectos laborales, lo que añade otra capa de complejidad al caso.

Posteriormente, comunicó a sus seguidores que no podrá dar más declaraciones públicas mientras el caso esté en manos de la policía, una medida habitual en este tipo de procesos. En su mensaje, dejó entrever que ahora busca enfocarse en su recuperación emocional tras haber hecho pública su experiencia.

Ruby Rose hizo públicas sus acusaciones a través de redes sociales. IG katyperry / rubyrose

¿Qué dijo Katy Perry sobre las acusaciones?

Por su parte, el equipo de Katy Perry reaccionó rápidamente y negó de forma categórica las acusaciones. A través de un portavoz, la cantante aseguró que los señalamientos son completamente falsos y los calificó como “mentiras peligrosas e irresponsables”. Además, su representación destacó que la artista no ha sido notificada oficialmente de cargos formales hasta el momento.

Katy Perry negó categóricamente las acusaciones mediante su equipo legal. IG katyperry / rubyrose

El caso ha generado múltiples reacciones tanto en la industria del entretenimiento como entre los seguidores de ambas celebridades. Mientras algunos usuarios en redes sociales han expresado apoyo a Ruby Rose por atreverse a hablar después de tantos años, otros han pedido cautela y respeto al debido proceso, recordando que se trata de una investigación en curso que aún no determina responsabilidades.

Hasta ahora, ni Katy Perry ni Ruby Rose han dado nuevas declaraciones más allá de sus posicionamientos iniciales. Se espera que conforme avance la investigación, las autoridades determinen si existen elementos suficientes para proceder legalmente o si el caso queda sin consecuencias judiciales.