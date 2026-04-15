Daniel Radcliffe confiesa cuál es su película favorita de 'Harry Potter'; no es la que esperas

Durante más de una década, Daniel Radcliffe fue el rostro de una generación. Para millones de personas en todo el mundo, él no solo interpretaba a Harry Potter; él era Harry Potter. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál era su película favorita de la saga? ¡Acaba de confesarlo en una entrevista!

Desde que colgó la túnica en 2011, el actor británico ha navegado por una carrera ecléctica. Pero no importa cuántos años pasen o cuántos proyectos nuevos emprenda, hay una pregunta que lo persigue: de las ocho películas que filmó, ¿cuál es su verdadera favorita?

Con la madurez que dan los años y la distancia necesaria para analizar su propio trabajo, el actor participó en una dinámica para ordenar la saga de mejor a peor según su experiencia personal.

¿El resultado? ¡No es lo que esperas! Su elección no se basa necesariamente en la calidad técnica o la fidelidad al libro, sino en las memorias grabadas en su corazón durante los meses de rodaje.

Daniel Radcliffe confiesa cuál es su película favorita de Harry Potte Broadway

¿Cuál es la película favorita de Harry Potter de Daniel Radcliffe?

Para el actor, la película que se lleva la medalla de oro en su ranking personal es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2. Según sus declaraciones más recientes, el capítulo final de la saga ocupa un lugar especial por la escala emocional y el cierre que representó.

El clímax en la Batalla de Hogwarts y el ver cómo todas las piezas del rompecabezas encajaban tras diez años de trabajo fue una experiencia insuperable. No es solo el hecho de terminar la tarea, sino la intensidad dramática que se le exigió como actor lo que hace que esta entrega sea su preferida al verla hoy en día.

Curiosamente, Daniel ha mencionado en el pasado (y reafirmado en sus dinámicas actuales) un amor profundo por Harry Potter y la Orden del Fénix. Aunque sabe que no es la favorita del público, él la adora por una razón muy humana: Gary Oldman.

Trabajar estrechamente con quien interpretó a Sirius Black fue, en sus palabras, una clase magistral de actuación y uno de los periodos más divertidos de su vida en el set. Para Daniel, la relación entre Harry y Sirius en la pantalla era un reflejo de su propia admiración por Oldman fuera de ella.

Daniel Radcliffe confiesa cuál es su película favorita de Harry Potte Harry Potter

El ranking de Harry Potter según Daniel Radcliffe

El Cáliz de Fuego vs. El Prisionero de Azkaban : aunque admite que el mundo ama la tercera película, él eligió la cuarta. ¿La razón? Se divirtió muchísimo rodándola. "Sé que todos quieren que diga Azkaban, pero lo que pude hacer en la cuarta fue asombroso", explicó.

: aunque admite que el mundo ama la tercera película, él eligió la cuarta. ¿La razón? Se divirtió muchísimo rodándola. "Sé que todos quieren que diga Azkaban, pero lo que pude hacer en la cuarta fue asombroso", explicó. La Cámara Secreta sobre La Piedra Filosofal : el actor guarda un cariño especial por la segunda entrega, principalmente por su fascinación con el basilisco y los elementos más oscuros que empezaron a asomar.

El punto más bajo: Radcliffe no tiene reparos en admitir que Harry Potter y el Misterio del Príncipe (la sexta película) está "probablemente en el fondo de mi lista". En varias ocasiones ha comentado que no está contento con su propia actuación en esa cinta, calificándola como un tanto "plana" o "monótona".

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¿Qué opina Daniel Radcliffe del nuevo Harry Potter?

Con el estreno de la serie de Harry Potter de HBO, el mundo ha estado pendiente de la reacción del elenco original. El papel de Harry Potter ha pasado ahora a manos del joven actor Dominic McLaughlin, y Radcliffe ha manejado la situación con elegancia y mucho respeto.

Daniel Radcliffe ha sido claro, mencionando que está muy feliz de ver que este papel pase a otras manos. Lejos de sentir celos o posesión sobre el personaje, el actor escribió una carta personal a McLaughlin deseándole lo mejor.

En sus propias palabras: "No quiero ser un espectro en la vida de estos niños. Solo quería decirle: ‘Espero que lo pases de maravilla, incluso mejor que yo’".