The Friends Experience llega a CDMX: fechas, boletos y lugar

Después de varios años, ya podemos exclamar un "Oh-My-God" de Janice porque The Friends Experience llega a CDMX. Te contamos las fechas, boletos y lugar donde se recreará uno de los sets de televisión más famosos de la historia.

Esta aventura inmersiva que promete transportar a los fans directamente al corazón de Manhattan sin necesidad de pasaporte, aterrizando en un lugar tan emblemático como inesperado.

Gracias a la colaboración entre OGX Productions, Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever, México se convierte en la nueva parada de un fenómeno global que ha conquistado 32 ciudades.

Los seguidores de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe podrán comprobar si realmente el departamento de las chicas es tan espacioso como parece o si el sofá de Central Perk es tan cómodo como se ve en televisión.

El anuncio ha desatado una ola de nostalgia que une a varias generaciones. Desde aquellos que vivieron el estreno original en 1994 hasta los "Zillennials" que devoraron las diez temporadas en plataformas de streaming durante la pandemia, la cita en el Lienzo Charro se perfila como el evento del año en el mundo del entretenimiento. No se trata solo de ver, sino de interactuar, tocar y, por supuesto, tomarse la fotografía perfecta para redes sociales en los escenarios que definieron la cultura pop contemporánea.

The Friends Experience llega a CDMX Friends The Experience

¿Qué es exactamente The Friends Experience?

The FRIENDS™ Experience es mucho más que una exposición de utilería. Es un recorrido interactivo meticulosamente diseñado por Original X Productions y Warner Bros. Television Group para recrear la esencia técnica y emocional de la serie.

Aquí no solo verás el vestuario original o los libretos; entrarás en los espacios físicos que fueron testigos de las discusiones sobre si estaban o no en un "break".

La experiencia permite a los asistentes caminar por el pasillo que divide los dos departamentos principales, asomarse por la mirilla del marco amarillo de Monica y Rachel, y sentir la vibra competitiva de la cocina más famosa de la televisión.

Los visitantes podrán descubrir detalles técnicos de la producción, cómo se concebía el diseño de los sets y cómo evolucionaron los personajes a través de su ropa y objetos personales.

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¿Cuándo y dónde estará The Friends Experience en la CDMX?

The Friends Experience abrirá sus puertas en el Casino del Bosque del Lienzo Charro, ubicado en Av. Constituyentes 500, Alcaldía Miguel Hidalgo. Será a partir del próximo 15 de mayo que podrás disfrutar de los sets en todo su esplendor.

Para acceder a la preventa, necesitas registrate en la lista de espera del sitio web: https://cdmx.friendstheexperience.com/ y esperar la compra exclusiva a partir del 21 de abril. La venta general será a partir del 22 de abril de 2026 a través de la app y sitio web de Fever.

The Friends Experience llega a CDMX Friends The Experience

¿Qué vas a encontrar en The Friends Experience?

La Fuente: aunque no sea la original de los estudios de Warner en Burbank, la recreación te permitirá abrir el paraguas de colores y sentirte parte del opening de la serie.

aunque no sea la original de los estudios de Warner en Burbank, la recreación te permitirá abrir el paraguas de colores y sentirte parte del opening de la serie. El Departamento de Monica y Rachel : podrás revisar si todo está en su lugar (¡cuidado con la obsesión por la limpieza de Monica!) y entrar a la habitación de Rachel.

El Sillón de Chandler y Joey: sí, los famosos sillones reclinables estarán ahí para que descanses como un verdadero "Ross-can-can".

¡PIVOT!: una de las estaciones favoritas es la recreación de la escalera donde Ross intenta subir un sofá nuevo. Aquí, el trabajo en equipo es clave para la foto perfecta.

Central Perk: el café donde el grupo pasaba horas sin trabajar (o eso parecía) está recreado al detalle, con el legendario sofá naranja esperándote para una charla con tus propios amigos.

The Friends Experience llega a CDMX para que tus redes sociales se vean perfectas, ¡prepara tu mejor outfit de los 90 y nos vemos en el Central Perk de Constituyentes!