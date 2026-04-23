Mario Bautista y Kalimba  presentan "Girl", el alma del álbum "Loverboy"

La escena musical mexicana está por ser testigo de un encuentro generacional y sonoro sin precedentes. Mario Bautista, referente del pop urbano actual, y Kalimba, icono del R&B y el soul en español, han sumado su talento para regalarnos Girl, un tema que promete poner a bailar a quien lo escuche.

Excélsior tuvo la oportunidad de acompañarlos durante parte de la grabación del videoclip oficial del tema, donde se vivió un ambiente de fiesta y amistad y donde las ideas no dejaban de hacerse presentes. En charla con los artistas, compartieron detalles del cómo fue unirse para este proyecto, que nació de la admiración mutua y una química orgánica que se siente desde el primer acorde.

Mario me invitó a un rolón. Yo lo estoy disfrutando mucho. La verdad algo que agradezco es que se siga sacando buena música y que Mario haya pensado en mí para invitarme a esta rola me tiene muy honrado”, señala Kalimba en entrevista con Excélsior.

“Que Kalimba haya aceptado la invitación desde que cree la canción, fue una belleza, un sueño hecho realidad. Creo que esto es lo hermoso de la música, cuando el arte nos une. Estoy muy contento de hacer esta canción con Kalimba”, agrega Mario.

Girl es el nombre del tema que no intenta sobreponer un estilo sobre el otro; más bien, inyecta la energía vibrante de ambos. Por un lado, el soul y la técnica vocal impecable que caracteriza a Kalimba y por el otro lado, el ritmo enérgico y contemporáneo de Bautista.

Esta canción es el tema central del nuevo álbum de Mario Bautista titulado Loverboy, que mezcla lo mejor del R&B y el funk, de distintas décadas, para que la gente pueda conectar con el público.

Esta colaboración ha representado una oportunidad para ambos de aprender de ambas trayectorias musicales. Kalimba destaca lo refrescante que resulta colaborar con un artista de la generación de Mario, cuya visión joven le aporta una nueva perspectiva a su carrera.

Mario Bautista y Kalimba. Pável Jurado

“Algo que también admiro mucho de generaciones debajo de la mía, es que han entendido que esto se trata de compartir, de hacer, de crear, de disfrutar, de soñar y hacerlo en grupo. Ellos lo tienen súper claro y a mí me encanta que haya tantos featurigs hoy en día”, expresa.

Por su parte, Mario destaca la conexión que hubo con Kalimba desde el primer momento, lo cual ayudó al dinamismo de la canción.

La verdad, que trabajar en equipo con Kalimba es una belleza. Desde que estábamos en el estudio fue una joyita, tenemos el feeling, como que estamos conectados, se siente la energía. cuando siento que las cosas fluyen así en la vida es porque así tenían que ser, así estaban escritas”, asegura Mario Bautista.

La producción no se detiene y el rodaje del videoclip ya tiene concepto definido. Aunque los artistas prefirieron mantener los detalles visuales como una sorpresa para los fans, Mario reveló que serán cinco canciones con las que creará un cortometraje que le dará identidad visual al álbum.

“Es un cortometraje lo que estoy haciendo, que serán para cinco temas diferentes del disco que van evolucionando y compartiendo la narrativa de lo que se va a tratar el álbum”, refiere.

Mario Bautista Pável Jurado

Más allá de los ritmos y las cámaras, esta colaboración entre Mario Bautista y Kalimba se consolida como un auténtico aprendizaje entre generaciones. Mientras Mario expande su narrativa visual con este ambicioso cortometraje, Kalimba encuentra en este intercambio la validación de un ciclo que no se detiene. El éxito no es solo mantenerse vigente, sino saber heredar la esencia a quienes hoy lideran las listas, resumiendo su visión con una reflexión profunda sobre el legado musical.

“Trascender generacionalmente es importante y uno piensa que siempre tiene que ser hacia arriba, pero no es cierto; para mí también es importante trascender hacia las generaciones que siguen. Al final del día, lo que le vas dejando a otras generaciones dentro de lo que puedes sembrar, que es lo que crees, que es tu ADN, que es lo que piensas, si alguien me imita, quiero que imiten esto de mí. Creo que se está haciendo muy bien y porque yo lo imité de otros; yo no soy el precursor de nada realmente y qué bonito que generación tras generación podemos irnos jalando el hilo. Está súper padre y a mí me va a dar mucho gusto ver a personas de 10 años hasta personas de 60 escuchando este track”.