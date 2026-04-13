“Confío en Dios”: Kalimba habla de su situación legal con Melissa Galindo

La situación legal de Kalimba vuelve a colocarlo en el centro de la conversación pública. A más de dos años de la denuncia interpuesta por Melissa Galindo, el exintegrante de OV7 habló abiertamente sobre el proceso y aseguró que mantiene la calma, confiando en que todo se resolverá conforme a la ley.

¿Qué dijo Kalimba?

En un reciente encuentro con medios, el cantante fue cuestionado sobre el estado actual del caso, que se originó en 2023 cuando Galindo lo acusó públicamente de presunto abuso. Desde entonces, el proceso ha seguido su curso legal, y aunque ha sido mediático, Kalimba insiste en que está avanzando conforme a lo establecido por las autoridades.

Yo sigo confiando en la ley, sigo confiando en la verdad. Confío en Dios, siempre lo he dicho”, expresó el intérprete.

El cantante asegura que confía en la ley y en la verdad. IG kalimbaofficial / melissagalindooficial

Dejo ver que, pese a la presión mediática, mantiene una postura firme y serena. Para él, el tiempo será clave para que se esclarezcan los hechos.

¿Qué pasó entre Kalimba y Melissa Galindo?

Vale recordar que la denuncia presentada por Melissa Galindo derivó en una vinculación a proceso en abril de 2023 por el delito de abuso sexual agravado. Sin embargo, el cantante no enfrenta prisión preventiva, sino medidas cautelares que incluyen no acercarse ni comunicarse con la denunciante.

Kalimba aseguró que el proceso con Melissa Galindo sigue en curso. IG kalimbaofficial / melissagalindooficial

Aunque este no es el primer episodio legal en la vida de Kalimba, él insiste en que su prioridad es mantenerse enfocado, trabajando y confiando en que la verdad saldrá a la luz.

Lo que espero desde el principio es que se muestre la verdad”, reiteró.

Kalimba habla sobre su gira musical

Lejos de mostrarse inquieto, el artista aseguró que su enfoque principal sigue siendo su carrera musical. Tras regresar de una gira por Perú, adelantó que se encuentra preparando nuevo material discográfico y organizando una serie de presentaciones internacionales.

Estamos a punto de comenzar la grabación de un nuevo disco y vienen giras por Centro y Sudamérica, Estados Unidos y Europa”, compartió con entusiasmo.

Reveló que prepara nuevo disco y giras. IG kalimbaofficial

¿Kalimba se va a reconciliar con OV7?

En paralelo a su situación legal, Kalimba también habló sobre la relación con sus compañeros de OV7, luego de que surgieran rumores de tensiones internas. Al respecto, el cantante dejó claro que, desde su perspectiva, no hay conflictos pendientes.

Yo estoy bien con todos. Si alguien no está bien conmigo, tiene mi teléfono y podemos hablarlo”, comentó, mostrando apertura a una posible reconciliación.

Afirmó que no tiene conflictos con sus compañeros. Archivo

Además, destacó el cariño que mantiene por sus excompañeros, asegurando que, más allá de los desacuerdos que puedan surgir en lo profesional, existe un vínculo profundo.

Los amo a los seis, somos como una familia. Y en las familias pasan cosas”, añadió.

Kalimba se mantiene firme en su postura: confiar en la justicia, en su verdad y en la fe como guía en uno de los momentos más complejos de su vida.