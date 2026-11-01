“Imelda Tuñón 2.0”: llaman así a Paola Dalay tras confirmar su separación de José Eduardo Derbez

Luego de confirmar el fin de su relación sentimental con José Eduardo Derbez, Paola Dalay reaccionó a los comentarios que comenzaron a circular en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron sus motivos, lanzaron señalamientos sobre su ruptura e incluso la compararon con Imelda Tuñón.

Foto: Captura de pantalla Instagram paodalay_2203

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tomó por sorpresa a sus seguidores. La tarde de este domingo 1 de noviembre, ambos anunciaron que decidieron poner punto final a su noviazgo, una determinación que, de acuerdo con lo que compartieron, tomaron desde el cariño y el respeto que todavía existe entre ellos, especialmente por la familia que construyeron junto a su hija Tessa.

La noticia fue comunicada mediante un video publicado en conjunto en sus redes sociales. Aunque la pareja optó por limitar los comentarios en esa publicación, Paola recibe comentarios en sus otras publicaciones.

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¿Qué respondió Paola Dalay a quienes especulan sobre su separación?

Después de que una usuaria cuestionara su comportamiento y sugiriera que la influencer habría mostrado interés en otras personas, Paola decidió contestar directamente y dejó claro su descontento con quienes aseguran conocer los motivos de la ruptura.

Que joya que ahora resulta que son adivinos y saben por qué y como pasaron las cosas, nombre, pues no sabía que vivías metida en mi casa para saberlo todo", escribió en Instagram.

La respuesta llamó la atención porque la creadora de contenido no se ha mantenido al margen de las reacciones que ha provocado el anuncio y ha respondido a distintos mensajes que encuentra en sus publicaciones.

También hubo quienes hicieron comentarios sobre su futuro sin José Eduardo, con frases como "Ay hermana se te fue la minita de oro. Te toca regresar a tu pueblo natal", a lo que la influencer respondió:

Ay hermano, siéntate a esperar que pase".

En otra interacción, una persona insinuó que detrás de su apariencia podría existir una actitud diferente a la que muestra públicamente. Paola no dejó pasar el señalamiento y pidió explicaciones:

Cuéntame por qué? A ver, danos contexto, o hablas a lo menso?".

Además, algunos usuarios la compararon con Imelda Tuñón. Entre las expresiones que circularon estuvieron "Imelda Tuñón 2.0", "Imelda Tuñón eres tú" .

La comparación surge a partir de los señalamientos de algunos usuarios, quienes cuestionaron las intenciones de Paola Dalay dentro de su relación con José Eduardo Derbez y sugirieron que pudo haber buscado fama o beneficios económicos. Estas opiniones reflejan los prejuicios que suelen aparecer en las rupturas, aunque no existan pruebas que respalden dichas acusaciones.

Foto: Instagram paodalay_2203

También hubo usuarios que salieron en defensa de Paola Dalay y cuestionaron los ataques que ha recibido, al señalar que muchas de las críticas provienen de personas que desconocen lo que realmente ocurrió dentro de la relación.

Algunos comentarios hicieron hincapié en que resulta injusto juzgarla como si hubieran sido parte de la pareja, además de señalar que, en este tipo de polémicas, los señalamientos suelen dirigirse principalmente hacia la mujer, mientras otros defienden al hombre sin conocer toda la historia. Incluso hubo quienes criticaron que se metieran con el dinero de la influencer, como si tuvieran algún derecho sobre él.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez y Paola Dalay no han ofrecido más detalles sobre las razones que provocaron su separación. Ambos han mantenido el mensaje de que su prioridad es la familia que formaron y el bienestar de su hija Tessa.