¿Julián Figueroa tuvo más hijos? Abogado de Maribel Guardia habla sobre su herencia

La disputa por la herencia de Julián Figueroa podría tomar un nuevo rumbo. Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, no descartó que en medio del proceso legal aparezcan otros hijos del cantante que reclamen derechos sobre los bienes que dejó tras su muerte.

Sus declaraciones han despertado dudas sobre quiénes podrían convertirse en herederos y si la aparición de nuevos descendientes modificaría la distribución del patrimonio del hijo de Joan Sebastian.

Abogado de Maribel Guardia habla sobre los posibles hijos de Julián Figueroa

Julián Figueroa y Maribel Guardia. @maribelguardia

Durante una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Alonso Beceiro habló sobre el procedimiento legal para determinar quiénes tienen derecho a reclamar la herencia de Julián Figueroa.

El abogado explicó que todavía podrían aparecer nuevos herederos, particularmente hijos que no hayan sido identificados públicamente hasta el momento.

Al ser cuestionado sobre esta posibilidad, Beceiro no descartó que pudiera presentarse alguien con un vínculo filial con el cantante. Incluso comentó que, dentro de este tipo de procedimientos, es necesario contemplar diferentes escenarios.

Aunque las declaraciones no significan que exista una persona que actualmente esté reclamando ser hijo de Julián ni que la defensa tenga pruebas de un descendiente desconocido, se trata de una posibilidad que podría surgir durante el proceso sucesorio.

Procedimiento de sucesión

La explicación está relacionada con el procedimiento de sucesión y la necesidad de identificar a todas las personas que pudieran tener derechos sobre el patrimonio del cantante.

Cuando se lleva a cabo una sucesión, las autoridades deben determinar quiénes son los herederos y revisar las reclamaciones que se presenten. Para ello, pueden utilizarse edictos, que son publicaciones oficiales mediante las cuales se convoca a quienes consideren que tienen algún derecho sobre la herencia.

Esto significa que, si existiera otro hijo de Julián y decidiera reclamar sus derechos, tendría la posibilidad de presentarse ante las autoridades correspondientes para acreditar su parentesco.

No obstante, no bastaría con asegurar que existe un vínculo familiar. La filiación tendría que demostrarse legalmente para que pudiera reconocerse algún derecho hereditario.

José Julián, señalado como el principal beneficiario

Julián Figueroa e Imelda Tuñón. @imetunon

Hasta donde se conoce públicamente, Julián Figueroa tuvo un hijo con Imelda Garza Tuñón, llamado José Julián, quien ha sido señalado como el principal beneficiario de su patrimonio.

La controversia se ha concentrado precisamente en determinar si el menor debe recibir los bienes que su padre le habría destinado y cuál es la situación legal del testamento.

Si apareciera otro descendiente y acreditara que también es hijo del cantante, las autoridades tendrían que analizar sus derechos hereditarios. Esto podría modificar la distribución del patrimonio, dependiendo de la validez del testamento y de las disposiciones legales aplicables.

No obstante, por ahora, no hay información confirmada sobre la existencia de otros hijos ni sobre alguna reclamación de este tipo.

¿Qué pasa con el testamento de Julián Figueroa?

Uno de los puntos más delicados del conflicto familiar es precisamente el testamento del cantante.

En septiembre de 2024, Maribel Guardia confirmó públicamente que Julián había dejado un testamento en el que habría designado a su hijo José Julián como heredero de sus bienes.

Posteriormente, el documento fue cuestionado por Imelda Garza Tuñón, quien puso en duda su autenticidad. La controversia también llegó a involucrar la firma del notario que habría participado en su elaboración.

En marzo de este año, Maribel habló de un procedimiento relacionado con la notaría y de un peritaje que cuestionaba la autenticidad de dicha firma.

Tras la muerte de Julián, Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa y madre de José Julián, también ha estado involucrada en la controversia.

La actriz ha cuestionado el testamento y ha planteado reclamaciones relacionadas con la herencia, mientras que Maribel Guardia ha defendido públicamente que su nieto debe recibir los bienes que su padre le habría dejado.

Bienes de la herencia de Julián Figueroa

Julián Figueroa. @maribelguardia

A lo largo de la controversia familiar se han mencionado diferentes bienes relacionados con el patrimonio de Julián y la herencia de su padre, Joan Sebastian.

Entre ellos destacan propiedades inmobiliarias, el rancho Las Palmas, ubicado en Cuernavaca, así como relojes y otros objetos personales que habrían formado parte de los bienes que recibió del llamado Rey del Jaripeo.

También podrían existir otros derechos patrimoniales que deban ser identificados durante el procedimiento sucesorio.

Sin embargo, hasta ahora no se cuenta con un inventario judicial público y actualizado.