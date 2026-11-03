¿Dudó de que fuera su nieto? Maribel Guardia aclara la polémica por la prueba de ADN a José Julián

Maribel Guardia decidió poner fin a los rumores sobre una supuesta prueba de ADN a su nieto, José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. La actriz utilizó sus redes sociales para aclarar que nunca ha pedido que el menor se someta a este procedimiento y aseguró que no tiene ninguna duda sobre su parentesco.

La polémica surgió en medio del conflicto familiar y legal que mantiene con su exnuera, Imelda Tuñón, con quien ha protagonizado varios desencuentros desde la muerte de su hijo, ocurrida en abril de 2023.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la protagonista de Corona de lágrimas abordó las versiones que circulaban sobre su nieto y aprovechó para explicar que, por recomendación de sus abogados, dejará de hacer comentarios sobre los asuntos legales que actualmente enfrenta.

Maribel Guardia niega que haya pedido una prueba de ADN a su nieto

Uno de los puntos que más llamó la atención del comunicado fue la aclaración sobre la supuesta prueba de ADN que, según los rumores, Maribel Guardia habría solicitado para confirmar que José Julián es hijo de Julián Figueroa.

Uno de los puntos que más llamó la atención del comunicado fue la aclaración sobre la supuesta prueba de ADN @maribelguardia

La actriz fue directa al rechazar esa versión y aseguró que nunca ha tenido motivos para cuestionar la identidad del pequeño. Incluso, dejó claro que no contempla pedir una prueba de este tipo en ningún momento.

Es pertinente aclarar que NO he solicitado, ni solicitaré, una prueba de ADN respecto de mi nieto, pues para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián, escribió.

Con estas palabras, Maribel buscó frenar las especulaciones sobre una posible duda acerca de la paternidad de su hijo. Su mensaje también dejó ver que, al menos de su parte, no existe intención de poner en duda el vínculo familiar que tiene con el menor.

El tema generó comentarios porque aparece en medio de una disputa que ha mantenido bajo la atención pública a las dos mujeres. Desde el fallecimiento de Julián Figueroa, la relación entre Maribel e Imelda ha pasado por distintos momentos de tensión.

¿Maribel Guardia ya no hablará de Imelda Tuñón?

Además de negar lo relacionado con la prueba de ADN, la actriz explicó que por ahora no dará más declaraciones sobre el proceso legal que mantiene con Imelda Garza Tuñón.

En el mismo comunicado señaló que tomó esta decisión siguiendo las recomendaciones del equipo de abogados que la representa, pues considera que los asuntos judiciales deben tratarse con cuidado y sin hacer comentarios que puedan interferir en ellos.

Por petición del grupo de abogados que me representa y en virtud de la delicadeza de las diligencias y procedimientos judiciales actualmente en curso, hemos decidido abstenernos de momento, de emitir declaraciones o comentarios respecto de éstos, se lee en el mensaje.

En el mismo comunicado señaló que tomó esta decisión siguiendo las recomendaciones del equipo de abogados que la representa, @maribelguardia

De esta manera, Maribel dejó claro que no tiene intención de seguir respondiendo públicamente a cada versión que surja sobre el conflicto familiar. Aunque no significa que haya terminado la disputa, sí marca una pausa en sus declaraciones ante los medios y sus seguidores.

La actriz también aprovechó el espacio para agradecer las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido durante este periodo.

La actriz también aprovechó el espacio para agradecer las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido durante este periodo. Instagram: Maribel Guardia

Por ahora, la postura de Maribel Guardia es clara: niega haber solicitado una prueba de ADN a José Julián y asegura que reconoce al pequeño como hijo de Julián Figueroa. Mientras tanto, el proceso legal con Imelda Tuñón continúa y la actriz prefiere mantener los detalles en manos de sus representantes legales.