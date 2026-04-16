Mariachis entonan la canción de 'Malcolm' y así reaccionaron los actores en CDMX

Durante el evento para fans de ‘Malcolm el de en medio’, en la Ciudad de México (CDMX), mariachis sorprendieron a los protagonistas de la serie al interpretar la canción original de ‘Boss of me’ en una versión regional.

Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis) se vieron emocionados al escuchar a los mariachis entonando el icónico intro de la serie aclamada en México.

Mariachis entonan canción de 'Malcolm' frente a los actores. Especial

Ese momento combinó nostalgia y tradición mexicana y, los videos que han sido retomados en redes sociales, se han hecho virales al ser compartidos por los fanáticos que no pudieron asistir al encuentro con los protagonistas de Malcolm en el Pepsi Center, el pasado 15 de abril.

Mariachis entonan la canción de Malcolm el de en medio

Mariachis entonan canción de 'Malcolm' frente a los actores. Especial

Excélsior que estuvo presente en el evento para fans, pudo capturar el momento icónico que se vivió con ‘Malcolm’, ‘Reese’ y ‘Francis’ cuando vieron entonar a los mariachis el intro de la serie.

Los actores disfrutaron del momento y con una sonrisa en sus rostros se mantuvieron de pie mientras que los mariachis interpretaron ‘Boss of me’. La escena resultó tan inesperada como emocionante, al escuchar el intro de ‘Malcolm’ al mero estilo regional.

Reproducir Mariachis entonan la canción de la serie de 'Malcolm'.

Mientras sonaba la canción, a ‘Reese’ se le vio intentando seguir el ritmo, con una mano tocando su pierna, en tanto ‘Malcolm’ y ‘Francis’ sonreían y no perdían detalle alguno de la interpretación.

Reproducir Mariachis entonan la canción de la serie de 'Malcolm'.

Al final cayeron papeles de colores sobre los protagonistas de la serie y los asistentes, lo que selló el momento icónico y lleno de nostalgia y emoción.

Reproducir Mariachis entonan la canción de la serie de 'Malcolm'.

Sobre la versión regional de “Boss of me”, el tema original compuesto por They Might Be Giants, Frankie Muniz calificó el gesto como “sorprendente”.

Los videos del momento en que los mariachis interpretan la canción de Malcolm frente a los protagonistas de la serie se han hecho virales. La mayoría de los usuarios reconocen la creatividad de los mexicanos y aplauden dicha versión apuntando a que la serie va más allá de las fronteras y los idiomas.

‘Malcolm’, ‘Reese’ y ‘Francis’ en CDMX

Los tres actores protagonistas de la serie se encuentran en la Ciudad de México promocionando el reboot titulado "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" (La vida sigue siendo injusta), que se estrenó el pasado 10 de abril de 2026 en Disney+.

Su llegada ha causado un gran entusiasmo, ya que México es uno de los países donde el programa sigue siendo más popular.

Durante su estancia, han convivido de cerca con fans y participado en eventos públicos y programas de televisión nacional, donde generaron momentos virales y una fuerte ola de nostalgia. Incluso hubo recibimientos especiales con mariachis y muestras del cariño del público mexicano, que los actores reconocieron como clave en el éxito de la serie en el país.

También aprovecharon para conectar con la cultura local y con los actores de doblaje en español, destacando la importancia que ha tenido el doblaje latino en la popularidad de la serie en México.

Sin embargo, no todo fue perfecto: algunas actividades planeadas en otras ciudades tuvieron problemas, como la cancelación de la participación de Justin Berfield en un evento en Monterrey por temas organizativos.

*mvg*