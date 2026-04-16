"No existen recuerdos en mi memoria": Hijo de Itatí Cantoral habla sobre el divorcio de sus papás

Aunque desde pequeño estuvo bajo los reflectores por ser hijo de dos figuras reconocidas de la televisión mexicana, Eduardo Zucchi ha comenzado a construir su propio camino en la actuación.

Con 25 años, el joven se ha ganado la atención del público no solo por su talento, sino también por su personalidad transparente. Su participación en proyectos como "El Renacer de la Luna" lo ha colocado en el radar mediático, y recientemente, una entrevista reveló detalles íntimos de su vida familiar que han generado conversación.“No tengo recuerdos de mis papás juntos”

Durante una charla en el podcast Destinos Podcast con el conductor Christian Ferrer, Eduardo Zucchi habló abiertamente sobre el divorcio de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina.

Una infancia marcada por la normalidad

El actor explicó que la separación ocurrió cuando él y su hermano gemelo, Roberto Miguel, tenían apenas tres años, por lo que no conserva recuerdos de sus padres como pareja.

“No existen recuerdos en mi memoria”, compartió, dejando claro que su percepción de la familia siempre ha estado basada en una dinámica distinta, marcada por la separación desde una edad muy temprana

Lejos de lo que muchos podrían imaginar, Eduardo Zucchi aseguró que el divorcio nunca representó un conflicto emocional en su vida. Al contrario, crecer entre dos hogares fue algo que asumió como completamente normal.

Itatí Cantoral Eduardo Jiménez Fernández

El actor relató que desde pequeño se acostumbró a dividir su tiempo entre su madre y su padre, así como a repartir vacaciones y celebraciones.

Incluso, recordó con humor que esta dinámica tenía sus ventajas.

Para él, tener “dos Navidades y dos cumpleaños” era motivo de alegría, lo que refleja la manera positiva en que vivió esta etapa.

La admiración por sus padres

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue el reconocimiento que hizo hacia Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina por la forma en que manejaron su separación.

El joven actor destacó que, a diferencia de muchos divorcios conflictivos, sus padres lograron mantener una relación cordial y madura, priorizando siempre el bienestar de sus hijos.

Eduardo Santamarina

Según sus palabras, esta actitud evitó que tanto él como su hermano vivieran situaciones de tensión o conflicto durante su infancia, permitiéndoles crecer en un entorno estable.

Una familia que creció… y se fortaleció

Otro aspecto que llamó la atención fue la relación entre los distintos miembros de la familia extendida. Tras su separación, ambos actores formaron nuevas relaciones y tuvieron hijas con otras parejas.

Por un lado, Itatí Cantoral tuvo a María Itatí, mientras que Eduardo Santamarina formó una familia con Mayrín Villanueva, con quien tuvo a su hija Julia.

A pesar de no compartir lazos sanguíneos, Eduardo Zucchi aseguró que sus hermanas se consideran entre sí como familia, lo que demuestra la armonía que existe entre todos.

Aprender a vivir con la fama

Además de hablar sobre su familia, Eduardo Zucchi también reflexionó sobre el impacto de la fama en su vida desde una edad temprana.

Recordó que, de niño, le sorprendían algunos comentarios de la prensa sobre sus padres. Sin embargo, gracias a la orientación de ellos, aprendió a diferenciar entre la realidad y las versiones distorsionadas que suelen circular en los medios.

Sus padres le inculcaron una idea clave: nadie conoce mejor su vida que ellos mismos. Este aprendizaje le permitió desarrollar un criterio propio y no dejarse afectar por rumores o información falsa.

Una historia que rompe estigmas

El testimonio de Eduardo Zucchi ofrece una perspectiva distinta sobre el divorcio, especialmente en un entorno donde este tipo de experiencias suelen asociarse con conflictos o consecuencias negativas.

Su historia demuestra que, cuando existe comunicación, respeto y madurez, es posible construir una dinámica familiar sana, incluso después de una separación.

Itatí Cantoral

Hoy, mientras continúa consolidando su carrera en la actuación, el hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina no solo destaca por su talento, sino también por su manera honesta de compartir su historia, conectando con una audiencia que busca relatos reales y cercanos.

AAAT*