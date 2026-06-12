Lisa, Anitta y Rema brillan con "Goals" en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue haciendo historia dentro y fuera de la cancha. Después de las ceremonias realizadas en México y Canadá, llegó el turno de Estados Unidos, que presentó su propio espectáculo de inauguración con algunos de los artistas más populares del momento.

La ceremonia arrancó alrededor de las 17:30 horas, tiempo de México, y estuvo acompañada por música y una producción diseñada para celebrar el inicio del torneo más importante del fútbol.

Uno de los primeros momentos musicales llegó con la interpretación de "Game Time", tema presentado por el rapero Future y la cantante Tyla, quienes fueron los encargados de abrir oficialmente el espectáculo ante miles de aficionados.

Sin embargo, gran parte de la expectativa estaba puesta en otra presentación que había generado conversación desde semanas atrás.

Lisa, Anitta y Rema se apoderan del escenario con "Goals"

La aparición de Lisa, integrante de BLACKPINK, junto con la brasileña Anitta y el cantante nigeriano Rema fue uno de los momentos más comentados de la noche.

Los tres artistas interpretaron "Goals", una de las canciones más representativas de este mundial y un proyecto que busca unir distintos estilos musicales en una sola producción.

La colaboración mezcla elementos del K-pop, el pop latino y los afrobeats, géneros que actualmente dominan buena parte de las listas de popularidad alrededor del mundo.

Vestidos de blanco y con una propuesta visual acorde con el evento, los artistas ofrecieron una actuación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La presentación también confirmó la apuesta de la FIFA por convertir la música en una pieza clave de la experiencia mundialista, tal como ha ocurrido en otras ediciones del torneo.

Un Mundial con tres inauguraciones diferentes

A diferencia de ediciones anteriores, el Mundial 2026 optó por un formato poco habitual al realizar ceremonias inaugurales en cada uno de los tres países anfitriones.

La decisión permitió que México, Canadá y Estados Unidos mostraran parte de su identidad cultural a través de espectáculos independientes, cada uno con estilos muy distintos.

La propuesta ha generado conversación entre los aficionados, ya que nunca antes una Copa del Mundo había contado con tres actos inaugurales de esta magnitud.

Thai rapper Lisa, Nigerian rapper Rema, and Brazilian singer-songwriter Anitta perform during the opening ceremony of the 2026 World Cup football tournament ahead of the Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) AFP

México abrió la fiesta mundialista

La primera ceremonia tuvo lugar el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y estuvo marcada por referencias a las raíces culturales mexicanas.

La cantante Lila Downs fue una de las figuras centrales del evento al ofrecer un mensaje de bienvenida acompañado de un homenaje a las culturas indígenas.

Más tarde aparecieron artistas como Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y J Balvin, quienes llevaron la música al terreno de juego antes del inicio de las actividades deportivas.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Andrea Bocelli y la cantante surcoreana Ejae participaron en el desfile de banderas.

El ahora llamado Estadio Ciudad de México abrió sus puertas para ser la sede de su tercera justa mundialista; en las primeras dos, en 1970 y 1986, era conocido como Estadio Azteca. AFP

La noche también contó con la presencia de Alejandro Fernández, encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano.

El cierre quedó en manos de Shakira y Burna Boy, quienes presentaron por primera vez en vivo "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026.

Canadá apostó por la diversidad cultural

Un día después, Canadá presentó su propia ceremonia en Toronto con una propuesta enfocada en la diversidad que caracteriza al país.

El actor y comediante Will Arnett fungió como una de las figuras principales del evento, mientras que Michael Bublé encabezó la parte musical.

Alanis Morissette también tuvo participación durante la ceremonia, acompañada por otros artistas que representaron distintas culturas y estilos musicales.

Bublé apareció con un elegante look negro que captó todas las miradas. Reuters

Aunque el espectáculo buscó destacar la identidad multicultural canadiense, uno de los momentos más comentados no estuvo relacionado con la música.

El incidente que se volvió viral

Durante la ceremonia canadiense, una enorme réplica inflable del trofeo de la Copa del Mundo protagonizó un momento inesperado.

Mientras comenzaba a elevarse sobre la cancha, la estructura sufrió una falla técnica y terminó desinflándose frente a miles de espectadores y millones de personas que seguían la transmisión.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con humor al incidente.

Fallas técnicas en show inaugural del Mundial en Canadá. Especial

Además, algunos aficionados también señalaron problemas de audio durante la transmisión y una asistencia menor a la esperada en ciertos sectores del estadio.

La fiesta del Mundial apenas comienza

Con las ceremonias de México, Canadá y Estados Unidos ya realizadas, el Mundial 2026 entra oficialmente en su etapa más emocionante.

Además de los partidos, la música se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta edición. Y dentro de esa combinación de futbol y espectáculo, la actuación de Lisa, Anitta y Rema con "Goals" ya figura como uno de los momentos más recordados de las inauguraciones.

Thai rapper, singer, model, actress, and dancer Lisa performs during the opening ceremony of the 2026 World Cup football tournament ahead of the Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP) AFP

Mientras el balón sigue rodando en las canchas de Norteamérica, millones de aficionados continúan hablando de un show que reunió a tres estrellas internacionales en uno de los escenarios más importantes del planeta.