¡Inolvidable! Esta fue la canción que eligió Michael Bublé para abrir el Mundial en Canadá

Mientras México fue el escenario de la inauguración oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Canadá también vivió su propio momento histórico con una ceremonia cargada de música e identidad cultural. Y si hubo una figura que logró robarse los reflectores durante la celebración en Toronto, esa fue Michael Bublé.

¿Qué canción cantó Michael Bublé en el Mundial 2026?

El cantante canadiense, considerado uno de los artistas más queridos de su país, fue el encargado de protagonizar uno de los momentos más emotivos del espectáculo previo al encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.

El cantante eligió interpretar “Bring It On Home to Me” en el BMO Field de Toronto. Reuters

Su interpretación de “Bring It On Home to Me” se convirtió en uno de los instantes más recordados de la jornada, consolidando el carácter festivo de una ceremonia diseñada para mostrar al mundo la diversidad y riqueza cultural canadiense.

La apertura se realizó en el BMO Field de Toronto, que lució completamente transformado para la ocasión. El estadio se iluminó con tonos rojos y fue escenario de una puesta en escena inspirada en la multiculturalidad del país, un concepto que la FIFA quiso destacar en esta edición histórica del torneo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo fue la inauguración del Mundial en Canadá?

Desde el inicio, el espectáculo rindió homenaje a las raíces del país. Representantes de pueblos indígenas de distintas regiones participaron en la ceremonia, seguidos por un recorrido visual que mostró algunos de los símbolos naturales más reconocibles de Canadá, como el oso polar, el alce y la ballena.

La ceremonia destacó la diversidad cultural y la identidad multicultural de Canadá. Especial

En medio de esta celebración apareció Michael Bublé, quien subió al escenario vestido con un elegante traje negro que contrastaba con el coro y los bailarines vestidos de blanco que lo acompañaban.

La imagen fue impactante: el cantante se convirtió en el centro de una escenografía inspirada en un mapamundi, una representación visual del espíritu global que caracteriza a una Copa del Mundo.

Bublé apareció con un elegante look negro que captó todas las miradas. Reuters

¿Por qué Michael Bublé cantó ‘Bring It On Home to Me’?

La canción elegida tampoco fue casualidad. ‘Bring It On Home to Me’, incluida en su álbum Higher de 2022, es una reinterpretación del clásico de Sam Cooke que combina nostalgia, calidez y una poderosa carga emocional. La elección encajó perfectamente con el mensaje de unidad y bienvenida que Canadá quiso transmitir durante su debut como sede mundialista.

Canadá celebró así su debut como anfitrión de partidos en una Copa del Mundo masculina Reuters

El público respondió con entusiasmo. Miles de aficionados presentes en el estadio acompañaron la actuación, mientras millones de espectadores alrededor del mundo seguían la ceremonia desde sus hogares.

La celebración reunió además a importantes figuras de la música canadiense e internacional. La cantante Alessia Cara abrió parte del espectáculo rodeada de enormes figuras inspiradas en la fauna local, mientras que Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Sanjoy y Vegedream aportaron distintos estilos musicales que reflejaron el carácter multicultural del país.

Otro de los momentos más emotivos llegó cuando la legendaria Alanis Morissette interpretó el himno nacional canadiense poco antes del inicio del partido, mientras el violinista Aleksandar Gajic estuvo a cargo del himno de Bosnia-Herzegovina.

¿Quién es Michael Bublé?

El cantante representa uno de los grandes orgullos culturales de Canadá. Con más de 75 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy, el artista ha logrado conquistar audiencias de todo el mundo gracias a su estilo que mezcla jazz, swing y pop contemporáneo.

La actuación de Bublé fue uno de los momentos más emotivos de la jornada. IG michaelbuble

Además, su historia personal también ha fortalecido el cariño del público. Casado con la actriz argentina Luisana Lopilato y padre de cuatro hijos, Bublé ha compartido abiertamente algunos de los momentos más difíciles de su vida, especialmente la enfermedad que enfrentó su hijo Noah años atrás, una experiencia que transformó profundamente su perspectiva personal y profesional.

Curiosamente, mientras el cantante brillaba sobre el césped de Toronto, Luisana seguía la ceremonia desde casa y compartía mensajes de orgullo en redes sociales, demostrando el fuerte vínculo familiar que ambos mantienen.