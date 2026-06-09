“El amor de su vida”: Así fue como Katy Perry presentó a Justin Trudeau en su debut como pareja

Después de meses de atención mediática sobre su romance, Katy Perry y Justin Trudeau finalmente hicieron oficial su historia de amor ante el mundo. La cantante y el ex primer ministro de Canadá debutaron como pareja en una alfombra roja durante el Festival de Tribeca en Nueva York, donde se llevó a cabo el estreno del documental Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris.

La primera red carpet de Katy Perry y Justin Trudeau

La aparición marcó un momento especial para ambos. Aunque desde 2025 habían sido vistos juntos en distintas ocasiones, esta fue la primera vez que posaron públicamente como pareja en un evento de gran relevancia internacional. Sin necesidad de declaraciones formales, las imágenes bastaron para confirmar que atraviesan una de las etapas más felices de su relación.

Katy robó miradas con un sofisticado vestido blanco vintage de Lanvin que se convirtió en uno de los looks más comentados. AFP

Katy acaparó las miradas con un espectacular vestido blanco vintage de Lanvin. La pieza, de inspiración romántica, destacaba por su elegante escote halter y delicados detalles florales en forma de rosas que aportaban un aire sofisticado y atemporal.

La artista complementó el look con el cabello recogido, un maquillaje luminoso y accesorios discretos que permitieron que el vestido fuera el gran protagonista de la noche.

Por su parte, Justin Trudeau apostó por la elegancia clásica con un impecable esmoquin negro acompañado de camisa blanca. Su imagen sobria contrastó perfectamente con el glamour de Perry, creando una de las postales más comentadas del evento.

Justin Trudeau apostó por un clásico esmoquin negro que complementó a la perfección el estilismo de la artista. AFP

Durante la alfombra roja, ambos intercambiaron sonrisas, miradas cómplices y gestos cariñosos que no tardaron en viralizarse en redes sociales. En varios momentos se pudo observar a Trudeau admirando orgulloso a la cantante mientras ella atendía a los medios y saludaba a sus seguidores.

Las declaraciones de Katy Perry sobre Justin Trudeau

Sin embargo, lo más comentado de la noche ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección del documental. Fue ahí donde Katy decidió hablar abiertamente sobre su relación y sorprendió al público con una declaración que dejó claro el profundo sentimiento que tiene hacia el político canadiense.

Estoy muy enamorada”, confesó ante los asistentes, provocando una inmediata ovación.

Durante una charla con el público, Perry sorprendió al describir a Trudeau como “el amor de mi vida”. AFP

La intérprete de Firework fue todavía más lejos al referirse a Trudeau como “el amor de mi vida”, una frase que rápidamente se convirtió en titular alrededor del mundo.

Según explicó, la relación comenzó a fortalecerse durante una etapa particularmente intensa de su gira mundial. Mientras enfrentaba los desafíos personales y profesionales que acompañan una gira internacional, encontró en Trudeau una figura de apoyo y estabilidad.

Me siento muy anclada gracias a él”, explicó la cantante. “Yo suelo volar muy alto y a veces necesito algo que me mantenga con los pies en la tierra. Tener finalmente esa ancla me hace sentir completa”.

La intérprete confesó que el político se ha convertido en su principal apoyo emocional durante su gira mundial. AFP

¿Cómo inició la relación de Katy Perry y Justin Trudeau?

Las palabras emocionaron a muchos de sus seguidores, especialmente porque llegan después de una etapa de importantes cambios en su vida. En 2025, Katy puso fin a su relación de nueve años con Orlando Bloom, padre de su hija Daisy Dove.

Desde entonces, la cantante ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de encontrar equilibrio entre su carrera, su maternidad y su bienestar emocional.

El romance comenzó a tomar forma en 2025 y desde entonces han compartido viajes, eventos y tiempo en familia. Instagram

La historia con Trudeau comenzó de forma discreta. Los primeros rumores surgieron cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena en Montreal y posteriormente asistiendo juntos a algunos conciertos de la gira de Perry.

Con el paso de los meses llegaron viajes, vacaciones familiares y apariciones en distintos eventos que alimentaron las especulaciones. Hoy, la pareja parece haber encontrado una sólida estabilidad.

Incluso se sabe que Katy ya ha convivido con los hijos de Trudeau, mientras que el político mantiene una excelente relación con el entorno familiar de la artista. Por ahora, el estreno en Tribeca se convirtió en el escenario perfecto para confirmar que el romance con Justin Trudeau atraviesa su mejor momento.