¡Será ALUCINANTE! El histórico show que Maná está preparando para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y México promete arrancar el torneo con uno de los espectáculos más impresionantes de su historia. Y es que la legendaria banda mexicana Maná será la encargada de abrir la ceremonia inaugural en la Ciudad de México, un evento que, según adelantó Fher Olvera, será algo nunca antes visto en el país.

Fher de Maná revela cómo será el espectáculo para el Mundial 2026

El vocalista de la agrupación compartió recientemente su emoción por formar parte del evento deportivo más importante del planeta y aseguró que para los integrantes de la banda esta invitación representa prácticamente “el evento del siglo”.

Fher Olvera aseguró que el espectáculo será histórico y nunca antes visto en México. IG manaoficial

Estamos emocionadísimos. Nos tocará el gran honor de abrir la inauguración del Mundial en México, en la Ciudad de México, frente a miles de millones de personas viendo el espectáculo”, expresó Fher durante una entrevista.

La noticia ha generado enorme expectativa no solo entre los aficionados al futbol, sino también entre los fans de la música latina, ya que Maná se ha consolidado durante décadas como una de las agrupaciones más importantes en español a nivel internacional.

¿Cómo será el espectáculo en México del Mundial 2026?

Aunque el cantante evitó revelar demasiados detalles por tratarse de información reservada por la FIFA, sí adelantó que la ceremonia inaugural tendrá una producción monumental inspirada en las raíces culturales de México.

El show será transmitido a miles de millones de personas alrededor del mundo. IG manaoficial

De acuerdo con Fher, el espectáculo incorporará elementos prehispánicos, referencias históricas y una puesta en escena de gran escala que buscará sorprender al mundo entero.

Va a ser un evento magno. Algo único, insólito, que yo jamás he visto que se monte en México”, aseguró el intérprete de Rayando el Sol.

El cantante adelantó que la producción será más grande que la de 1986. Instagram/FIFA World Cup 26 Mexico City

El vocalista incluso afirmó que ni durante el Mundial de 1986 se había preparado algo de semejante magnitud, por lo que recomendó no perderse la ceremonia inaugural bajo ninguna circunstancia.

La FIFA planea convertir la inauguración del Mundial 2026 en un evento histórico, especialmente porque será la primera vez que tres países —México, Estados Unidos y Canadá— compartan la organización de la Copa del Mundo.

Maná estrenará una canción inédita en el Mundial

Uno de los detalles que más emocionó a los seguidores de la banda es que Maná no solo participará como invitado musical, sino que interpretará un tema especialmente preparado para el Mundial.

Maná interpretará una canción inédita especialmente creada para el evento. IG manaoficial

La agrupación liderada por Fher Olvera abrirá oficialmente el espectáculo en el Estadio Ciudad de México con una canción inédita de aproximadamente dos minutos, diseñada específicamente para la ceremonia.

Además de Maná, también se espera la participación de artistas como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules y Lila Downs, en una mezcla musical que buscará representar la diversidad cultural latina ante el mundo.

Fher de Maná habla de su colaboración con Dua Lipa

Durante la conversación, Fher también recordó la reciente colaboración que tuvo con Dua Lipa, quien invitó al cantante a interpretar 'Oye Mi Amor' durante uno de sus conciertos en México.

El vocalista contó entre risas que incluso terminó ayudando un poco a dirigir a la banda de la cantante británica durante los ensayos y destacó la admiración que siente por ella.

Es una gran cantante y una persona increíble”, comentó.

Dua Lipa y Fher de Maná cantaron en su segundo concierto de la CDMX. Especial

La colaboración con Dua Lipa terminó acercando aún más a Maná a nuevas generaciones, justo en un momento en el que la banda vuelve a colocarse en el centro de la conversación mundial gracias al Mundial 2026.

Con una ceremonia que promete ser espectacular y una producción inspirada en la cultura mexicana, todo apunta a que la inauguración del Mundial será uno de los momentos más memorables en la historia del entretenimiento en México.