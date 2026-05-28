¿Ya tienes a tu favorita? Cuándo es la final de Miss Universe México 2026
Miss Universe México confirmó la fecha de su final 2026 y crece la expectativa por la sucesora de Fátima Bosch.
La cuenta regresiva para conocer a la próxima representante de México rumbo a Miss Universe ya comenzó. Después de varios meses marcados por una fuerte conversación en redes sociales, la organización de Miss Universe México 2026 finalmente confirmó cuándo se llevará a cabo la gran final del certamen.
Este día se llevará a cabo la final de Miss Universe México 2026
La noticia se dio durante la gala celebrada el pasado 27 de mayo, donde los organizadores revelaron que será el próximo 22 de agosto de 2026 cuando se elija oficialmente a la sucesora de Fátima Bosch.
“Nos vemos este 22 de agosto”, señalaron al cierre del evento, confirmando así la fecha que miles de seguidores esperaban desde hace semanas.
Ahora, las miradas comienzan a centrarse en las 32 participantes que buscarán quedarse con la corona.
¿Quiénes son las 32 participantes de Miss Universe México 2026?
- Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
- Baja California: Samantha Abastidas
- Baja California Sur: Selene Zazueta
- Campeche: Maje Venegas
- Chiapas: Catherine López
- Chihuahua: Areli Favela
- Coahuila: Glenda Makhlouf
- Colima: María Zepeda
- Ciudad de México: Ximena Ochoa
- Durango: Isela Hernández
- Estado de México: Jimena Madrigal
- Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
- Guerrero: Fernanda Abaroa Mojica
- Hidalgo: Angélica Sarahí Arredondo Rodríguez
- Jalisco: María Vargas
- Michoacán: Mariana Macías
- Morelos: Zayda Rios
- Nayarit: Evelia Morales
- Nuevo León: Arisbe Cueto
- Oaxaca: Estefany Luna
- Puebla: Alejandra Juarico Martínez
- Querétaro: Ithza Andrade
- Quintana Roo: Naxca Maureen Doty Díaz Azuela
- San Luis Potosí: Ana Luisa Martínez Coronado
- Sinaloa: Cristina Guillén
- Sonora: Moneth Chio
- Tabasco: Ximena Aranda
- Tamaulipas: Gisella Flores
- Tlaxcala: Diana Castillo
- Veracruz: Génesis Vera
- Yucatán: Carla Osorio
- Zacatecas: Viridiana Ovalle
Así será la final de Miss Universe México 2026
La dinámica del certamen seguirá el formato habitual de selección progresiva hasta llegar a las finalistas.
Durante la gala final, los jueces elegirán primero a las participantes que integrarán el esperado Top 10, tomando en cuenta aspectos como desenvolvimiento escénico, pasarela, seguridad, preparación y desempeño general dentro de la competencia.
Posteriormente, el grupo se reducirá hasta llegar al Top 5, momento en el que finalmente se definirá quién será la nueva representante mexicana rumbo a la edición internacional número 76 de Miss Universe.
Aunque todavía faltan algunos meses para la gran final, en redes sociales ya comenzaron las discusiones sobre las posibles favoritas del público.
Varias concursantes llegan con experiencia previa en certámenes de belleza, mientras otras ya cuentan con comunidades importantes de seguidores en plataformas digitales, algo que actualmente influye bastante en la conversación alrededor del concurso.
Las nuevas reglas de Miss Universe cambiaron el certamen
En los últimos años, Miss Universe atravesó una transformación importante relacionada con sus reglas de participación.
Durante mucho tiempo, el concurso mantuvo restricciones estrictas relacionadas con edad, maternidad y otros aspectos personales. Sin embargo, la organización comenzó a modificar esos lineamientos para abrir el espacio a más perfiles femeninos.
Actualmente, madres de familia, mujeres mayores de 30 años y mujeres trans pueden competir oficialmente por la corona, cambios que fueron ampliamente comentados desde que se hicieron oficiales.
Aunque algunas decisiones provocaron debate entre usuarios, gran parte del público consideró que estas modificaciones ayudaron a actualizar el certamen y hacerlo más representativo de la diversidad actual.