¿Ya tienes a tu favorita? Cuándo es la final de Miss Universe México 2026

La cuenta regresiva para conocer a la próxima representante de México rumbo a Miss Universe ya comenzó. Después de varios meses marcados por una fuerte conversación en redes sociales, la organización de Miss Universe México 2026 finalmente confirmó cuándo se llevará a cabo la gran final del certamen.

Este día se llevará a cabo la final de Miss Universe México 2026

La noticia se dio durante la gala celebrada el pasado 27 de mayo, donde los organizadores revelaron que será el próximo 22 de agosto de 2026 cuando se elija oficialmente a la sucesora de Fátima Bosch.

“Nos vemos este 22 de agosto”, señalaron al cierre del evento, confirmando así la fecha que miles de seguidores esperaban desde hace semanas.

Ahora, las miradas comienzan a centrarse en las 32 participantes que buscarán quedarse con la corona.

La CDMX fue elegida como sede de Miss Universe México 2026. Foto: Eduardo Jiménez

¿Quiénes son las 32 participantes de Miss Universe México 2026?

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Diana Marín Sandoval Baja California: Samantha Abastidas

Samantha Abastidas Baja California Sur: Selene Zazueta

Selene Zazueta Campeche: Maje Venegas

Maje Venegas Chiapas: Catherine López

Catherine López Chihuahua: Areli Favela

Areli Favela Coahuila: Glenda Makhlouf

Glenda Makhlouf Colima: María Zepeda

María Zepeda Ciudad de México: Ximena Ochoa

Ximena Ochoa Durango: Isela Hernández

Isela Hernández Estado de México: Jimena Madrigal

Jimena Madrigal Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Ana Cristina Muñoz Guerrero : Fernanda Abaroa Mojica

: Fernanda Abaroa Mojica Hidalgo: Angélica Sarahí Arredondo Rodríguez

Angélica Sarahí Arredondo Rodríguez Jalisco: María Vargas

María Vargas Michoacán: Mariana Macías

Mariana Macías Morelos: Zayda Rios

Zayda Rios Nayarit: Evelia Morales

Evelia Morales Nuevo León: Arisbe Cueto

Arisbe Cueto Oaxaca: Estefany Luna

Estefany Luna Puebla: Alejandra Juarico Martínez

Alejandra Juarico Martínez Querétaro: Ithza Andrade

Ithza Andrade Quintana Roo: Naxca Maureen Doty Díaz Azuela

Naxca Maureen Doty Díaz Azuela San Luis Potosí: Ana Luisa Martínez Coronado

Ana Luisa Martínez Coronado Sinaloa: Cristina Guillén

Cristina Guillén Sonora: Moneth Chio

Moneth Chio Tabasco: Ximena Aranda

Ximena Aranda Tamaulipas: Gisella Flores

Gisella Flores Tlaxcala: Diana Castillo

Diana Castillo Veracruz: Génesis Vera

Génesis Vera Yucatán: Carla Osorio

Carla Osorio Zacatecas: Viridiana Ovalle

Las 32 participantes de Miss Universe México 2026. Foto: Eduardo Jiménez

Así será la final de Miss Universe México 2026

La dinámica del certamen seguirá el formato habitual de selección progresiva hasta llegar a las finalistas.

Durante la gala final, los jueces elegirán primero a las participantes que integrarán el esperado Top 10, tomando en cuenta aspectos como desenvolvimiento escénico, pasarela, seguridad, preparación y desempeño general dentro de la competencia.

Posteriormente, el grupo se reducirá hasta llegar al Top 5, momento en el que finalmente se definirá quién será la nueva representante mexicana rumbo a la edición internacional número 76 de Miss Universe.

Aunque todavía faltan algunos meses para la gran final, en redes sociales ya comenzaron las discusiones sobre las posibles favoritas del público.

Varias concursantes llegan con experiencia previa en certámenes de belleza, mientras otras ya cuentan con comunidades importantes de seguidores en plataformas digitales, algo que actualmente influye bastante en la conversación alrededor del concurso.

El escenario de Miss Universe México 2026. Foto: Eduardo Jiménez

Las nuevas reglas de Miss Universe cambiaron el certamen

En los últimos años, Miss Universe atravesó una transformación importante relacionada con sus reglas de participación.

Durante mucho tiempo, el concurso mantuvo restricciones estrictas relacionadas con edad, maternidad y otros aspectos personales. Sin embargo, la organización comenzó a modificar esos lineamientos para abrir el espacio a más perfiles femeninos.

Actualmente, madres de familia, mujeres mayores de 30 años y mujeres trans pueden competir oficialmente por la corona, cambios que fueron ampliamente comentados desde que se hicieron oficiales.

Aunque algunas decisiones provocaron debate entre usuarios, gran parte del público consideró que estas modificaciones ayudaron a actualizar el certamen y hacerlo más representativo de la diversidad actual.