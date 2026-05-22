Dua Lipa revive la locura en CDMX con experiencia inmersiva y mariachis incluidos

Si alguien pensaba que la euforia por los conciertos de Dua Lipa en la Ciudad de México había terminado en 2025, estaba muy equivocado. La intérprete británica logró hacer vibrar nuevamente a sus seguidores mexicanos con el estreno de Dua Lipa: Live from Mexico, una película que captura la energía y conexión que se vivió durante sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros como parte de su tour Radical Optimism Tour.

La experiencia no solo llegó a YouTube de manera gratis este 21 de mayo de 2026, también tuvo una premiere especial para organizada por Warner Music México en el Foro Allende 5, donde decenas de fans pudieron revivir el fmomento en un ambiente completamente inmersivo.

Desde antes de entrar al recinto, la emoción ya era evidente. Decenas de “loves”, como se hacen llamar los seguidores de Dua, llegaron con outfits inspirados en la cantante. Entre fotos y emoción colectiva, incluso una figura de cartón tamaño real de la artista terminó convirtiéndose en la acompañante oficial de la noche para todos.

Una premiere inmersiva llena de visuales y fiesta

El ambiente dentro del Foro Allende 5 parecía diseñado especialmente para los fans más apasionados de la cantante. Un espacio decorado con visuales inspirados en la estética de Radical Optimism recibía a los asistentes, quienes aprovecharon cada rincón para tomarse fotos y compartirlas en redes sociales.

En el centro del recinto destacaba un enorme póster promocional de Live from Mexico, mientras el staff ofrecía snacks y bebidas para preparar el terreno antes del inicio de la transmisión. Nachos, mini pizzas, papas y drinks ilimitados terminaron elevando todavía más el ánimo de una noche que prometía ser inolvidable.

Dua Lipa Ana Álvarez

Pero el verdadero impacto llegó cuando comenzó la proyección. Las imágenes del concierto aparecieron en las cuatro paredes del lugar, creando una experiencia envolvente que hizo sentir a los asistentes como si estuvieran nuevamente dentro del Estadio GNP Seguros.

Los gritos se apoderaron del foro cuando Dua Lipa apareció en pantalla enviando un mensaje especial para México. La cantante agradeció el cariño de sus seguidores mexicanos y confesó el amor que siente por el público nacional, uno de los más apasionados de toda su gira.

El dueto con Maná volvió a desatar la locura

Uno de los momentos más celebrados de la película fue, sin duda, el dueto entre Dua Lipa y Maná, liderado por Fher Olvera.

La versión especial de “Oye Mi Amor” se convirtió en uno de los momentos más virales del concierto y, durante la premiere, volvió a provocar gritos y euforia. Incluso varios fans de Maná presentes en el evento terminaron uniéndose a la celebración, creando un inesperado crossover entre fandoms que hizo todavía más especial la experiencia.

La mezcla entre el pop futurista de Dua y el clásico rock latino de Maná terminó funcionando de manera perfecta, demostrando por qué aquel momento sigue siendo uno de los más comentados de toda la gira.

Fan de Dua Lipa en CDMX Ana Álvarez

Mariachis y “Houdini”: el cierre más mexicano posible

Cuando parecía que la noche no podía sorprender más, llegó el momento más inesperado. Un grupo de mariachis apareció para cerrar la experiencia con una reinterpretación completamente mexicana de “Houdini”, uno de los mayores éxitos recientes de Dua Lipa.

La reacción fue inmediata y, es que el público comenzó a cantar y grabar cada segundo del show improvisado. Para rematar, los músicos también interpretaron clásicos de Juan Gabriel, convirtiendo la premiere en una auténtica fiesta mexicana donde el pop y la tradición nacional chocaron de la mejor manera posible.

El resultado fue una experiencia completamente distinta a una simple proyección de concierto. Más que ver una película, los asistentes terminaron viviendo una celebración colectiva dedicada a la conexión que Dua Lipa logró construir con México.