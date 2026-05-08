Inauguración del Mundial en el Estadio Banorte, ¿quiénes se presentarán además de Maná?

Para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, Ciudad de México (CDMX), la FIFA dio a conocer que se prepara un espectáculo con grandes figuras de la música nacional e internacional, incluyendo al grupo latino, Maná.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital será uno de los eventos deportivos y musicales más grandes en la historia del país. El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el histórico Estadio Azteca, ahora llamado Banorte.

El encuentro inaugural será entre la selección de México y Sudáfrica, por lo que el show en el Banorte es uno de los más esperados por miles de aficionados.

Maná y otros que estarán en la inauguración del Mundial en CDMX

Inauguración del Mundial 2026 en CDMX. Especial

De acuerdo con lo revelado por la FIFA, en el Estadio Banorte se tiene contemplado un show encabezado por la banda de rock ganadora de múltiples premios Grammy: Maná.

Además, la apertura también contará con las voces de Alejandro Fernández y Belinda. En tanto que la cumbia no faltará y estará a cargo de Los Ángeles Azules.

El espectáculo en la CDMX sumará la participación de la cantautora sudafricana Tyla, como parte del vínculo entre ambas selecciones protagonistas del partido inaugural.

Según trasciende, el espectáculo del Estadio Azteca durará 16 minutos y 30 segundos.

Shows mundialistas en Canadá y Estados Unidos

De acuerdo a información exclusiva de The Athletic de The New York Times, la FIFA planea celebrar ceremonias de apertura en cada uno de los primeros partidos de la Copa Mundial que se disputen este verano en las naciones anfitrionas.

En Canadá, el artista Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara han sido vinculados como una de las figuras centrales para la ceremonia en Vancouver, aportando el toque de gala y orgullo nacional canadiense.

Por otro lado, en Estados Unidos la atención se centra en el debut de la selección local el 12 de junio. Se ha confirmado que la superestrella del pop Katy Perry, Lisa, Future y Sanjoy serán los encargados de encabezar el espectáculo previo al enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay.

En dicho país vecino, la presentación de Katy Perry es visto como una estrategia para atraer más audiencia, replicando la fórmula de éxito de los espectáculos de medio tiempo de la NFL.

Los shows en Estados Unidos y Canadá durarán 13 minutos cada uno y comenzarán 90 minutos antes del inicio del partido

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