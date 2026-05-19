¡Trío histórico! LISA, Anitta y Rema se unen en 'Goals', el nuevo himno del Mundial 2026

El Mundial de Futbol 2026 sigue apostando por una mezcla entre deporte y música, y ahora sorprendió con una de las colaboraciones más inesperadas del año. LISA, Anitta y Rema unirán sus voces en 'Goals', uno de los nuevos himnos oficiales rumbo a la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo se estrena la canción Goals?

La canción llegará a plataformas digitales el próximo 21 de mayo y estará acompañada por un videoclip oficial que promete reflejar la energía multicultural que la FIFA busca proyectar para esta histórica edición del torneo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El tema estará disponible en plataformas digitales a partir del próximo 21 de mayo. YouTube

La noticia rápidamente revolucionó redes sociales, especialmente entre fans del K-pop, el afrobeats y la música latina, quienes no esperaban ver a tres de las figuras más importantes del momento compartiendo proyecto.

Fue Anitta quien adelantó parte de la colaboración a través de sus redes sociales con una frase que resume perfectamente el concepto del tema:

Tres continentes. Un sonido”.

La colaboración reúne por primera vez al K-pop, el funk brasileño y el afrobeats en un mismo proyecto. IG IG lalalalisa_m / anitta / heisrema

¿Cómo será la nueva canción del mundial?

Y es que la canción reunirá estilos completamente distintos. Por un lado, LISA aportará la fuerza escénica y el impacto internacional que ha construido como integrante de BLACKPINK; mientras que Anitta llegará con su característico sonido que mezcla pop, funk brasileño y ritmos urbanos.

A ellos se suma Rema, uno de los máximos exponentes actuales del afrobeats y responsable del fenómeno global “Calm Down”. Aunque todavía no se revela la canción completa, el adelanto publicado muestra un ambiente nocturno y urbano donde varias personas juegan futbol en una especie de club clandestino mientras se escucha brevemente la voz de LISA.

El videoclip de “Goals” mostrará una estética urbana inspirada en la pasión por el futbol. YouTube

La expectativa alrededor de 'Goals' es enorme porque todo apunta a que será una de las canciones más importantes dentro del álbum musical oficial del Mundial 2026, una estrategia completamente distinta a la que la FIFA había manejado en torneos anteriores.

¿Cuántas canciones hay para el mundial?

En lugar de apostar por un único himno principal, esta vez el organismo decidió construir una banda sonora diversa con artistas de distintas partes del mundo. Hasta ahora, ya se han confirmado varios temas que acompañarán la Copa del Mundo.

Entre ellos destaca 'Dai Dai', de Shakira junto a Burna Boy; 'Por Ella', interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules; así como 'Lighter', colaboración entre Carín León y Jelly Roll.

La FIFA apostará por múltiples canciones oficiales para el Mundial 2026 y no por un solo himno. YouTube

También forman parte del proyecto canciones de Daddy Yankee, Shenseea, Jessie Reyez y Elyanna, consolidando una selección musical mucho más internacional y multicultural que en otros mundiales.

La FIFA parece decidida a convertir esta edición en un espectáculo total. De hecho, recientemente también se anunció que por primera vez en la historia de los Mundiales se realizará un show de medio tiempo durante la final, siguiendo un formato similar al Super Bowl.

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Entre los nombres que han comenzado a sonar para ese espectáculo aparecen Madonna, Shakira y BTS, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre quiénes encabezarán el evento.

Además de las canciones oficiales, el Mundial 2026 contará con ceremonias especiales de apertura en las sedes principales de los países anfitriones. En México, el Estadio Azteca será uno de los escenarios más importantes y ya se habla de posibles presentaciones de artistas como Belinda, Maná, Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández.

Mientras tanto, 'Goals' ya se perfila como una de las colaboraciones más ambiciosas del año por reunir tres industrias musicales gigantes: el K-pop, la música latina y el afrobeats. Por ahora, los fans cuentan los días para descubrir si realmente se convertirá en uno de los himnos definitivos del Mundial 2026.