Maroon 5 regresa a México: fechas y cuándo comprar boletos para sus conciertos 

Maroon 5 es una de las bandas más populares de la década de los 2000’s y con más de veinte años de carrera siguen siendo una de las agrupaciones que muchos desean ver en vivo y si eres fan de ellos te tenemos buenas noticias.

La banda liderada por Adam Levine llegará a México este año y dará dos conciertos. Si no te los quieres perder, aquí te contamos todos los detalles de sus próximos shows.

¿Cuándo y dónde se presentará Maroon 5 en México?

Atención fans de Maroon 5, ya pueden marcar en sus calendarios el día en el que podrán ver al grupo en México.

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales oficiales Ocesa, Maroon 5 estará en México y dará varios shows en algunas ciudades del país. Aquí te dejamos las fechas y los lugares que visitarán.

30 de septiembre- Estadio Harp Helú en CDMX

3 de octubre- Estadio Borregos en Monterrey

¿Cuándo comprar boletos para Maroon 5 en México?

Si quieres ver a Maroon 5 en México, te contamos que los boletos saldrán a la venta primero por una preventa fans. Para poder tener acceso a ella deberás ser miembro de “SIN CLUB” Maroon 5 por medio de una membresía que puedes adquirir aquí: https://maroon5sin.com/pages/sign-up

Toma en cuenta que la venta para fans se realizará mañana 29 de mayo a las 9:00 AM en Ticketmaster.

Por otra parte, las siguientes ventas son la Beyond el mismo 29 de mayo a las 11:00 AM en Ticketmaster y la venta Priotiry el 1 de junio a las 9:00 AM en Ticketmaster. Estas ventas son para clientes exclusivos de Banamex.

La siguiente venta será la Banamex, con la cual podrán comprar sus boletos aquellos que cuenten con cualquier tarjeta de crédito y débito Banamex. La venta se llevará a cabo el 2 de junio a las 2:00 PM.

Finalmente, en la venta general, que será el 3 de junio a las 2:00 PM en Ticketmaster, podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta.

Hasta el momento se desconoce el mapa y el precio de los boletos para ver a Maroon 5 en México, pero se espera que dentro de poco Ocesa revela esta información.