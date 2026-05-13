Mundial 2026: Madonna, Shakira y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol. Por primera vez, la final del torneo contará con un show de medio tiempo al estilo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos, y las figuras elegidas para encabezar el espectáculo son nada menos que Madonna, Shakira y BTS.

El esperado evento se llevará a cabo el próximo 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, sede de la gran final del Mundial. La noticia ha causado revuelo entre aficionados al futbol y amantes de la música, ya que reunirá a algunas de las estrellas más importantes del entretenimiento internacional.

La producción estará a cargo de Global Citizen y contará con la participación creativa de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien fungirá como curador musical del espectáculo.

Un show con causa social

Además del impacto mediático y musical, el espectáculo tendrá un importante objetivo social. La FIFA informó que el evento ayudará a recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, iniciativa que busca mejorar el acceso a educación de calidad y oportunidades deportivas para niñas y niños alrededor del mundo.

De acuerdo con los organizadores, el proyecto pretende utilizar el alcance global del Mundial para impulsar programas educativos y fomentar el acceso al futbol en comunidades vulnerables.

La combinación de música, deporte y causas sociales ha sido uno de los puntos más celebrados por los fans en redes sociales, especialmente por tratarse de artistas con enorme influencia internacional.

Shakira vuelve a hacer historia en los Mundiales

La presencia de Shakira en la Copa del Mundo tiene un significado especial para millones de aficionados. La cantante colombiana se ha convertido en uno de los rostros musicales más emblemáticos del futbol gracias a himnos mundialistas como “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014.

Con este nuevo espectáculo, la intérprete volverá a estar ligada a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, ahora compartiendo escenario con Madonna y BTS en una presentación histórica.

Shakira Especial

Mientras tanto, Madonna aportará el peso de su trayectoria como una de las artistas pop más influyentes de todos los tiempos, y BTS representará el impacto global del K-pop y el enorme alcance de la música asiática en la actualidad.

México abrirá el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El Mundial 2026 arrancará oficialmente el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el legendario Estadio Banorte, inmueble que será renombrado por FIFA como Estadio Ciudad de México durante el torneo.

La justa mundialista también romperá esquemas porque contará con tres ceremonias inaugurales oficiales, una en cada país anfitrión: México, Canadá y Estados Unidos.

Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

En la sede de Ciudad de México ya fueron confirmados artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Por su parte, Toronto recibirá a figuras como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez y Nora Fatehi. Mientras que en Los Ángeles estarán Katy Perry, Future, Lisa de Blackpink, Anitta, Rema y Tyla.

El Mundial más grande de todos los tiempos

La edición 2026 será la más extensa y ambiciosa en la historia de la FIFA. El torneo tendrá una duración total de 39 días y contará con importantes cambios en su formato.

Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, lo que aumentará considerablemente el número de partidos y ciudades involucradas.

En total se disputarán 104 encuentros en 16 ciudades distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos, convirtiendo la competencia en un evento masivo sin precedentes.

Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

La gran final del 19 de julio no solo definirá al nuevo campeón del mundo, también será recordada por inaugurar una nueva tradición para el futbol internacional con un espectáculo musical de medio tiempo que ya genera enormes expectativas entre millones de aficionados.

AAAT*