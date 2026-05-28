¿Eres fan de Pedro Pascal? La voz en español de The Mandalorian estará en cine La Linterna Mágica

Si eres fan de The Mandalorian y del universo de Star Wars, prepárate porque llegará un evento especial que reunirá música, cosplay y convivencia galáctica para celebrar esta famosa saga.

Como parte del reciente estreno de la película, los seguidores podrán vivir una experiencia temática donde incluso tendrán la oportunidad de conocer al actor de doblaje que da voz a Din Djarin, mejor conocido como “El Mandaloriano”.

Un lugar donde el cine y la pasión por esta historia se unen para transportar a los asistentes a otra galaxia.

Óscar Flores, actor de doblaje de Din Djarin

Uno de los invitados especiales será Óscar Flores, actor de doblaje que da voz en español a Pedro Pascal en su personaje de Din Djarin en The Mandalorian.

De acuerdo con sus redes sociales, además de actor de doblaje, también es cantante y muralista-artista plástico.

Su trayectoria incluye personajes reconocidos como Bilbo Bolsón en El Hobbit, James Rhodes en War Machine y varias participaciones en animación.

Entre sus trabajos más populares destacan Número 1 (Miguelón Uno) en Los chicos del barrio, Rey Helado en Hora de Aventura, Shino Aburame en Naruto y Naruto Shippuden, además de Polar en Los Escandalosos, entre otros personajes.

¿Qué habrá en el evento de The Mandalorian?

El Fan Day no solo contará con invitados especiales, también tendrá actividades para que los asistentes se sumerjan por completo en el universo de Star Wars.

Entre los participantes estarán los creadores de contenido Karen de Alderaan y Jeshua Revan, conocidos por compartir contenido relacionado con esta famosa saga galáctica.

Además, habrá una participación especial de la Camerata Metropolitana, que interpretará música inspirada en este universo cinematográfico.

El evento también contará con concurso de cosplay y personajes de la Legión Rebelde, por lo que los fans podrán convivir y tomarse fotografías en un ambiente totalmente temático.

¿Cuándo y dónde será el Fan Day de The Mandalorian?

Si quieres vivir esta experiencia galáctica, el evento se realizará el próximo domingo 31 de mayo a las 12:00 horas.

La cita será en La Linterna Mágica, ubicada en Periférico Sur y Glorieta de Av. San Jerónimo, Puente Sierra, La Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Los boletos ya pueden adquirirse a través de la página oficial del cine La Linterna Mágica.

Si planeas asistir, lo mejor es comprar tus entradas con anticipación para no quedarte fuera de este evento que promete llevar a los fans directamente a otra galaxia.