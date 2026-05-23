¿Qué significa "Dai Dai" en español? Letra de la canción de Shakira para el Mundial 2026
Shakira volvió a conquistar al mundo con “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto a Burna Boy.
Luego del estreno oficial del video de "Dai Dai", la nueva canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026, las búsquedas en internet se dispararon con una pregunta: ¿qué significa “Dai Dai” en español?
El tema, que la colombiana interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, se ha convertido rápidamente en tendencia gracias a su poderosa mezcla de ritmos globales, referencias futbolísticas y un mensaje de superación que conecta con la esencia competitiva de una Copa del Mundo.
Aunque a simple vista "Dai Dai" puede parecer una expresión sin traducción directa, en realidad se trata de un juego multicultural de palabras que reúne expresiones de aliento utilizadas en diferentes idiomas.
"Dai" puede entenderse como una adaptación fonética del impulso de avanzar, similar a expresiones como:
- "Dale" en español
- "Allez" en francés
- "Let’s go" en inglés
Una letra que habla de resistencia y gloria
La letra de "Dai Dai" está construida como un mensaje motivacional dirigido a quienes persiguen un sueño.
A lo largo de la canción, Shakira habla de resistencia y perseverancia, con frases que recuerdan que las dificultades pueden convertirse en fuerza.
La canción también celebra la resiliencia colectiva, invitando a creer en uno mismo incluso después de atravesar momentos difíciles.
El homenaje futbolero que emociona a los fans
Uno de los momentos más comentados del tema ocurre cuando la letra menciona a varias leyendas del futbol mundial.
Entre los nombres destacados aparecen:
- Pelé
- Diego Armando Maradona
- Paolo Maldini
- Romário
- Cristiano Ronaldo
- Andrés Iniesta
- David Beckham
- Kaká
- Lionel Messi
- Kylian Mbappé
- Mohamed Salah
Estas referencias convierten la canción en una celebración histórica del futbol, conectando generaciones enteras de aficionados.
La letra completa de "Dai Dai" en español
Esta es la letra que ha puesto a cantar a millones de fans rumbo al Mundial 2026:
"Dai Dai" – Shakira feat. Burna Boy
Oh-eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh
Supiste desde el día en que naciste
Que este es el lugar al que perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte
Dale, dale, dale
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Ven y sigue tu deseo
Donde hay ganas, hay una forma
Eres dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así fue como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
A solo un paso de distancia
Todos los momentos buenos y malos
Todas las lágrimas y el dolor
Lo has vivido todo y has seguido adelante
Solo hazlo otra vez
Ahora tienes que creer
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir tu sueño
En tu mejor nivel
Siéntelo, tienes todo lo que necesitas
Ahora hazlo con todo
No olvides lo que vales
Juega como tú sabes
La energía es contagiosa
Y nunca nos falla
Sueña en grande
Vamos, vamos, vamos
Del barro y las lágrimas hacemos oro
Somos más que carne y huesos
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia
México, Japón, Corea y Países Bajos
Dale, dale, dale
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Shakira reafirma su legado mundialista
Con "Dai Dai", Shakira suma su tercera canción oficial relacionada con una Copa del Mundo, después del impacto global de “Waka Waka” en 2010 y “La La La” en 2014.
El tema no solo marca su regreso al universo futbolístico, sino que también consolida su lugar como una de las voces más representativas de los himnos mundialistas.
A meses de que arranque el Mundial 2026, todo indica que “Dai Dai” ya comenzó a perfilarse como el soundtrack oficial de la emoción, la pasión y la esperanza que acompañan al torneo más esperado del planeta.