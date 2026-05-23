¿Qué significa "Dai Dai" en español? Letra de la canción de Shakira para el Mundial 2026

Luego del estreno oficial del video de "Dai Dai", la nueva canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026, las búsquedas en internet se dispararon con una pregunta: ¿qué significa “Dai Dai” en español?

El tema, que la colombiana interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, se ha convertido rápidamente en tendencia gracias a su poderosa mezcla de ritmos globales, referencias futbolísticas y un mensaje de superación que conecta con la esencia competitiva de una Copa del Mundo.

Aunque a simple vista "Dai Dai" puede parecer una expresión sin traducción directa, en realidad se trata de un juego multicultural de palabras que reúne expresiones de aliento utilizadas en diferentes idiomas.

"Dai" puede entenderse como una adaptación fonética del impulso de avanzar, similar a expresiones como:

"Dale" en español

"Dale" en español "Allez" en francés

"Let’s go" en inglés

Una letra que habla de resistencia y gloria

La letra de "Dai Dai" está construida como un mensaje motivacional dirigido a quienes persiguen un sueño.

A lo largo de la canción, Shakira habla de resistencia y perseverancia, con frases que recuerdan que las dificultades pueden convertirse en fuerza.

La canción también celebra la resiliencia colectiva, invitando a creer en uno mismo incluso después de atravesar momentos difíciles.

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El homenaje futbolero que emociona a los fans

Uno de los momentos más comentados del tema ocurre cuando la letra menciona a varias leyendas del futbol mundial.

Entre los nombres destacados aparecen:

Pelé

Pelé Diego Armando Maradona

Paolo Maldini

Romário

Cristiano Ronaldo

Andrés Iniesta

David Beckham

Kaká

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Mohamed Salah

Estas referencias convierten la canción en una celebración histórica del futbol, conectando generaciones enteras de aficionados.

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La letra completa de "Dai Dai" en español

Esta es la letra que ha puesto a cantar a millones de fans rumbo al Mundial 2026:

"Dai Dai" – Shakira feat. Burna Boy

Oh-eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh

Supiste desde el día en que naciste

Que este es el lugar al que perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte

Dale, dale, dale

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Ven y sigue tu deseo

Donde hay ganas, hay una forma

Eres dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así fue como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

A solo un paso de distancia

Todos los momentos buenos y malos

Todas las lágrimas y el dolor

Lo has vivido todo y has seguido adelante

Solo hazlo otra vez

Ahora tienes que creer

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir tu sueño

En tu mejor nivel

Siéntelo, tienes todo lo que necesitas

Ahora hazlo con todo

No olvides lo que vales

Juega como tú sabes

La energía es contagiosa

Y nunca nos falla

Sueña en grande

Vamos, vamos, vamos

Del barro y las lágrimas hacemos oro

Somos más que carne y huesos

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia

México, Japón, Corea y Países Bajos

Dale, dale, dale

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Shakira reafirma su legado mundialista

Con "Dai Dai", Shakira suma su tercera canción oficial relacionada con una Copa del Mundo, después del impacto global de “Waka Waka” en 2010 y “La La La” en 2014.

El tema no solo marca su regreso al universo futbolístico, sino que también consolida su lugar como una de las voces más representativas de los himnos mundialistas.

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A meses de que arranque el Mundial 2026, todo indica que “Dai Dai” ya comenzó a perfilarse como el soundtrack oficial de la emoción, la pasión y la esperanza que acompañan al torneo más esperado del planeta.