¡Habrá boda! Karla Díaz anuncia que se casa otra vez y sorprende con emotiva propuesta

Karla Díaz anunció a través de sus redes sociales que se volverá a casar, luego de cinco años de haber contraído matrimonio por el civil con su esposo, Daniel Dayz, en 2020.

La conductora explicó que en ese momento solo pudieron realizar una boda civil debido a la pandemia por COVID-19, ya que las restricciones limitaban el número de invitados. Por ello, ahora se encuentran preparando una celebración en grande.

Karla detalló que la nueva propuesta fue planeada por Daniel con una serie de detalles especiales. Según contó, la invitó al cine como en una cita normal; sin embargo, mientras veían la película, comenzaron a proyectarse videos con momentos importantes de su relación.

En uno de los mensajes, Dani expresó: “No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino a alguien con quien quieras bailar toda la vida”, lo que hizo aún más emotivo el momento.

Fue entonces cuando le hizo nuevamente la propuesta de matrimonio, en lo que Karla describió como un momento “mágico y muy especial”, ya que no se lo esperaba.

En el video publicado en su cuenta de YouTube, Daniel también explicó que en 2020 no pudieron celebrar como querían, además de que fue una etapa difícil para la familia, pues coincidió con el fallecimiento del padre de Karla.

Como parte de su quinto aniversario, decidió organizar esta sorpresa en una sala de cine, donde incluyó varios recuerdos de su historia juntos.

Cada día agradezco tenerte a mi lado. Me doy cuenta de que eres la mejor decisión que he tomado en toda mi vida; y si tuviera que elegir de nuevo, te elegiría mil veces más”, dijo Dani.

Karla Díaz se mostró visiblemente conmovida por las palabras de su esposo y, al borde de las lágrimas, aceptó la propuesta.

Este momento no solo marca una nueva etapa en su relación, sino también la oportunidad de celebrar, ahora sí en grande, una historia de amor que ha superado retos y sigue fortaleciéndose con el paso del tiempo.

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