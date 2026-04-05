Erik Per Sullivan rechazó suma millonaria para interpretar a Dewey en 'Malcolm, el de en medio'

El regreso de Malcolm el de en medio con una nueva producción especial ya tiene una ausencia confirmada. Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey, no formará parte del proyecto, a pesar de haber recibido una oferta económica significativa para retomar el papel.

La información fue revelada por Jane Kaczmarek, quien dio detalles sobre la decisión del actor durante una entrevista reciente.

Una decisión ligada a su vida fuera de la actuación

De acuerdo con Kaczmarek, Sullivan —quien se alejó de la industria hace años— priorizó su formación académica por encima de regresar a la pantalla.

“Está estudiando a Dickens y es un estudiante increíble. Le ofrecieron muchísimo dinero para que regresara, y él simplemente dijo: ‘No, gracias’”, señaló la actriz, quien interpretó a Lois en la serie.

Actualmente, el actor se encuentra enfocado en sus estudios en Harvard University, lo que ha mantenido su distancia del medio artístico.

Jane Kaczmarek recuerda el caótico episodio de flashbacks y una de sus escenas más intensas como Lois. IMDb

Dewey será interpretado por un nuevo actor

Ante la negativa de Sullivan, la producción de la nueva entrega, titulada Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, optó por recastear al personaje.

El papel de Dewey será asumido por Caleb Ellsworth-Clark, convirtiéndose en el único personaje principal que no contará con su intérprete original.

El elenco original regresa casi completo

A pesar de esta ausencia, la mayoría del elenco principal sí participará en el proyecto:

Frankie Muniz retoma su papel como Malcolm

Bryan Cranston regresa como Hal

Jane Kaczmarek vuelve como Lois

Christopher Kennedy Masterson como Francis

Justin Berfield como Reese

También se suma Emy Coligado en su papel de Piama.

El elenco original se reunió en un especial de Hulu que revive la esencia de la serie. YouTube

Nuevos personajes y salto temporal

La nueva producción mostrará una etapa distinta en la vida de los personajes. La historia girará en torno a Malcolm, quien es convocado nuevamente al caos familiar cuando Hal y Lois organizan su aniversario número 40.

Además, se integran nuevos personajes que amplían la narrativa:

Versiones adultas de Jamie y Kelly

Leah, hija de Malcolm

Tristan, pareja del protagonista

Este enfoque introduce una evolución generacional dentro del universo de la serie.

¿Cuándo se estrena Malcolm, el de enmedio y dónde ver?

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair está programada para estrenarse el 10 de abril en Hulu y en Disney+ para suscriptores con paquete en Estados Unidos, además de su lanzamiento internacional en Disney+.

El proyecto constará de cuatro episodios, marcando el regreso de la franquicia tras varios años fuera de emisión.