'Cancelan' a Wendy Guevara por hacer comentarios inapropiados sobre menores de edad

Hace unos días, en redes sociales resurgieron videos antiguos de Wendy Guevara y Paola Suárez en donde realiza comentarios que son considerados inapropiados sobre menores de edad, lo cual provocó una oleada de críticas y llamados a su “cancelación”, reabriendo el debate sobre los límites del contenido en internet y la responsabilidad de las figuras públicas.

"Fue un error humano": Wendy Guevara se disculpa

Ante la presión, Wendy Guevara decidió responder públicamente y ofrecer una disculpa ante medios de comunicación. En sus declaraciones, reconoció que los comentarios realizados en el pasado fueron inapropiados.

“No lo puedo justificar porque sí es un comentario feo… si otro lo hubiera dicho yo también andaría atacada”, expresó.

La creadora de contenido explicó que, en sus inicios junto a Paola Suárez, buscaban generar polémica sin dimensionar el impacto de sus palabras, lo que derivó en contenidos que hoy considera equivocados.

Wendy Guevara cuenta que fue víctima de abuso

Durante su mensaje, la influencer también compartió una experiencia personal, señalando que fue víctima de abuso en la infancia, lo que —según explicó— le permite dimensionar la gravedad del tema.

A pesar de la polémica, indicó que se encuentra tranquila en el ámbito legal, al asegurar que no existen denuncias en su contra y que se trató de comentarios sin fundamento.

La controversia generó opiniones encontradas entre usuarios. Mientras algunos seguidores consideran suficiente la disculpa, otros han cuestionado el contenido original y la responsabilidad de quienes lo difundieron.

En plataformas como TikTok, parte de la conversación ha incluido comparaciones con otras figuras públicas, como Ángela Aguilar, en discusiones sobre los límites del humor y el tratamiento de temas sensibles.

Por su parte, Paola Suárez no ha emitido una postura formal hasta el momento, pese a aparecer en los videos que detonaron la polémica.

Una controversia en desarrollo

El caso continúa generando conversación en redes sociales, donde usuarios debaten entre el contexto en el que se realizaron los comentarios, la disculpa ofrecida y el impacto que este tipo de contenidos puede tener.

Mientras tanto, la polémica se mantiene activa y pone nuevamente sobre la mesa el papel de los creadores de contenido frente a audiencias masivas.