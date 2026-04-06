Kimberly Loaiza rompe el silencio tras polémica de su hermana contra Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza rompió el silencio luego de que estallara la polémica entre su hermana, Steff Loaiza, y su esposo, Juan de Dios Pantoja.

La influencer expresó sentirse triste por la situación, especialmente por el contexto familiar que atraviesan debido al estado de salud de su mamá. Señaló que, en un momento así, lo ideal sería que la familia estuviera más unida.

Kimberly explicó que no entiende en qué momento la situación escaló ni por qué se generó tanto conflicto tras el video que compartió con Juan, en el que aclaraba dudas sobre la salud de su madre y los gastos hospitalarios.

Asimismo, dejó claro que no dará más detalles sobre su hermana y que prefiere manejar el tema de manera privada. Reveló que le hizo una promesa a su mamá de mantenerse unidos como familia, ya que le duele verlos distanciados.

También desmintió las acusaciones sobre que alguien más responde sus mensajes. Aclaró que nadie escribe por ella ni borra conversaciones, luego de que Steff señalara que Juan de Dios contestaba mensajes haciéndose pasar por Kimberly.

Para respaldar su versión, compartió una captura de pantalla en la que se lee: “Cuando te atrevas hablamos… sería bueno que dejes de especular”, asegurando que ha intentado comunicarse con su hermana, pero no ha obtenido respuesta.

Kimberly reconoció que todos cometen errores y afirmó que ha aprendido de ellos. Reiteró que no hablará mal de su familia ni de las personas cercanas a su hermana, y destacó que está dispuesta a dialogar en privado para resolver las diferencias.

Además, aseguró que sabe lo que vale y que, de existir una mejor comunicación, su hermana entendería su postura.

Yo voy a estar ahí si un día me necesitan”, expresó.

Finalmente, Kimberly Loaiza confesó que desea viajar a Mazatlán para estar con su mamá, aunque explicó que las circunstancias actuales no se lo han permitido, dejando claro que esto no tiene relación con su esposo Juan, como se había señalado.

¿Qué dijo Kimberly Loaiza sobre la donación que hizo Kenia Os?

Hasta el momento, Kimberly Loaiza no se ha pronunciado sobre la supuesta donación de Kenia Os, para los gastos hospitalarios de su mamá, un tema que ha generado comentarios en redes sociales y que ha sido vinculado por usuarios con la reciente polémica familiar. Sin embargo, la influencer ha mantenido el silencio respecto a esta situación específica, enfocándose únicamente en los mensajes relacionados con el conflicto con su hermana y Juan de Dios Pantoja.

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