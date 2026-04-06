Netflix deberá devolver dinero a suscriptores en Italia por aumentos 'ilegales'

Un tribunal de Roma determinó que los aumentos de precios aplicados por Netflix a sus suscriptores en Italia durante los últimos años fueron ilegales, ordenando a la empresa reembolsar a los usuarios afectados.

La resolución responde a una demanda presentada por la organización Movimento Consumatori, que acusó a la plataforma de aplicar incrementos sin justificación válida dentro de sus contratos.

Cláusulas consideradas abusivas

El tribunal concluyó que las condiciones de servicio de la compañía permitían modificar los precios sin explicar los motivos, lo que contraviene el Código Nacional del Consumidor italiano.

Según la sentencia, estas cláusulas fueron utilizadas entre 2017 y enero de 2024, periodo en el que se registraron múltiples aumentos en los planes de suscripción.

La decisión establece que los usuarios tienen derecho a:

Reducción del precio actual de suscripción

Reembolso de los montos pagados en exceso

Posible indemnización adicional

¿Cuánto dinero podrían recibir los usuarios?

De acuerdo con los abogados que representaron a los consumidores, los montos varían dependiendo del tipo de plan y el tiempo de suscripción.

Usuarios del Plan Premium podrían recibir alrededor de 500 euros

podrían recibir alrededor de Usuarios del Plan Estándar tendrían derecho a cerca de 250 euros

Los incrementos acumulados alcanzaron:

Hasta 8 euros mensuales en el plan premium

en el plan premium Hasta 4 euros mensuales en el plan estándar

La respuesta de Netflix

Tras la resolución, Netflix informó que apelará la decisión, al considerar que sus condiciones de uso cumplen con la legislación italiana.

“Nos tomamos muy en serio los derechos de los consumidores y creemos que nuestras condiciones siempre han cumplido con la legislación y la práctica italianas”, señaló la compañía en un comunicado.

Impacto en millones de usuarios

El fallo podría afectar a una base significativa de clientes. Según datos oficiales, la plataforma contaba con:

Más de 8 millones de usuarios únicos en 2024

Alrededor de 5.4 millones de suscriptores en 2025

Esto abre la posibilidad de reembolsos masivos si la sentencia se mantiene tras el proceso de apelación.

Un caso que podría sentar precedente

La decisión judicial en Italia se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre las plataformas digitales y sus modelos de suscripción.

El resultado final del proceso podría influir en futuras regulaciones y disputas similares en otros países donde Netflix opera.