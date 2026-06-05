Madre del presunto asesino de James Handy revela diagnóstico de esquizofrenia

Wendy Gledhill, madre de Michael Gledhill, rompió el silencio sobre el brutal asesinato del reconocido actor James Handy. La mujer contactó al portal estadounidense TMZ para detallar los severos problemas de salud mental de su hijo. El hombre de 44 años de edad enfrenta cargos formales por el homicidio de su propia pareja sentimental. El crimen conmocionó a la industria del entretenimiento en las últimas horas.

La madre del presunto responsable explicó que los médicos diagnosticaron a Michael con esquizofrenia en julio de 2025. El acusado desarrolló cuadros extremos de paranoia durante los meses previos al fatal incidente. Los especialistas recetaron diversos tratamientos controlados para estabilizar los brotes psicóticos del paciente. El hombre suspendió el consumo de sus medicamentos psiquiátricos apenas una semana antes del ataque letal.

James Handy

Los elementos del departamento de policía encontraron el cuerpo de James Handy con múltiples heridas por arma blanca. El cadáver del actor yacía frente a la entrada principal de su residencia particular. Los investigadores acordonaron la escena del crimen para recolectar las primeras evidencias periciales. Los detectives mantienen bajo absoluta reserva los detalles forenses del apuñalamiento.

La señora Gledhill reconoció la existencia de fricciones esporádicas entre la pareja, pero calificó la dinámica sentimental como generalmente cordial. La tragedia desató una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en el vecindario californiano. Las autoridades locales iniciaron un fuerte operativo para entrevistar a los posibles testigos de la zona. El trágico suceso acaparó inmediatamente los titulares de la prensa internacional.

La confesión telefónica y el arresto del sospechoso

Los registros oficiales de las autoridades exponen detalles perturbadores sobre los minutos posteriores al homicidio. El centro de mando recibió una escalofriante llamada al número de emergencias 911. El operador escuchó a una voz masculina pronunciar una frase cargada de connotaciones religiosas: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado". Las patrullas se desplazaron a toda velocidad.

Los agentes de seguridad llegaron a la escena y encontraron a Michael Gledhill en la vía pública. El sujeto realizó señas directamente a los oficiales y confesó el crimen en ese mismo instante. El individuo indicó a los uniformados que él era exactamente la persona a quien buscaban. Los policías sometieron al sospechoso, leyeron sus derechos y procedieron con el arresto formal y el traslado.

James Handy

El medio de espectáculos TMZ obtuvo material audiovisual exclusivo de los instantes posteriores a la detención. El video muestra al hombre esposado mientras camina tranquilamente por las calles del vecindario. La actitud serena del presunto asesino contrastó fuertemente con la brutalidad visual del perímetro policiaco. Los agentes ingresaron al detenido a las instalaciones de la comisaría local para su fichaje dactilar.

Un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva para el acusado del apuñalamiento y fijó una fianza de dos millones de dólares. El imputado permanece recluido en las celdas del condado a la espera de su primera audiencia judicial. El departamento de policía omitió cualquier declaración oficial sobre el móvil exacto del asesinato. Las autoridades competentes tampoco ratificaron la versión familiar sobre la esquizofrenia.

El dolor de las familias frente a la tragedia

Wendy Gledhill aprovechó los micrófonos de la prensa para enviar sus condolencias a los seres queridos del histrión fallecido. La mujer contuvo las lágrimas al recordar el profundo afecto que sentía por la pareja de su hijo. "Saben que lo amaba muchísimo. Lo siento mucho. Siento mucho que esto sucediera", expresó la madre con la voz entrecortada por el llanto y el dolor evidente.

La madre del presunto homicida confesó su total incapacidad para asimilar la magnitud de los eventos sangrientos. Aseguró vivir en un estado de shock permanente desde el macabro hallazgo frente al domicilio. La repentina muerte del actor truncó una carrera artística y dejó un vacío inmenso en su círculo más cercano. Los representantes de la víctima guardan silencio ante las peticiones de los reporteros.

James Handy en Jumanji. Foto: Netflix

Los periodistas cuestionaron a la madre sobre el futuro de Michael Gledhill y la posibilidad legal de una cadena perpetua. La mujer respondió con firmeza y priorizó la seguridad civil por encima de sus fuertes lazos de sangre. Declaró que su hijo necesita permanecer internado en un lugar donde jamás lastime a nadie más. Esta dura postura delineó la aparente gravedad de los trastornos mentales del imputado.

El caso continuará su curso en los tribunales estadounidenses durante las próximas semanas de litigio. Los abogados defensores preparan sus primeros argumentos mientras la fiscalía consolida una sólida carpeta de investigación. El equipo médico del sistema penitenciario realizará extensas evaluaciones psiquiátricas para determinar la imputabilidad real del detenido. El destino final del asesino confeso dependerá del veredicto del jurado.