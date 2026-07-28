Madison Beer se compromete con Justin Herbert; presume su anillo 

Madison Beer y Justin Herbert, el quarterback de Los Angeles Chargers, anunciaron que están comprometidos con una publicación en Instagram que rápidamente provocó reacciones entre sus seguidores.

La pareja compartió varias fotografías del momento de la propuesta, en las que aparecen abrazados, sonrientes y celebrando esta nueva etapa. Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue la del anillo de compromiso, que se convirtió en uno de los detalles más comentados del anuncio.

Madison Beer acompañó la publicación con una frase breve, pero suficiente para confirmar la noticia: “meet my fiancé”, que en español significa “conozcan a mi prometido”.

Hasta ahora, ni la cantante ni el jugador han revelado cuándo será la boda ni han dado detalles sobre cómo ocurrió exactamente la propuesta.

Madison Beer y Justin Herbert confirman su compromiso

La noticia sorprendió a sus fans porque, aunque su relación ya era conocida, ambos habían mantenido gran parte de su romance lejos de la exposición pública.

Madison Beer y Justin Herbert Especial

Los rumores sobre una relación entre Madison Beer y Justin Herbert comenzaron en agosto de 2025, cuando el jugador fue visto visitando a la cantante durante la grabación de uno de sus videos musicales.

Con el paso de los meses, la pareja comenzó a aparecer junta en distintos eventos. También fueron vistos en partidos y juegos de la NBA, hasta que finalmente hicieron su debut público durante el fin de semana de los Grammy 2026.

Desde entonces, Madison y Justin compartieron algunos momentos de su relación en redes sociales, pero sin convertir su noviazgo en el centro de su vida pública.

Madison Beer y Justin Herbert Especial

Madison Beer le dedicó un mensaje a Justin Herbert

Antes del anuncio de compromiso, Madison Beer ya había dado algunas señales de lo importante que era Justin Herbert en su vida. A principios de este año, la cantante le dedicó un mensaje de cumpleaños en el que lo describió como “su sueño hecho realidad”.

Esa publicación fue una de las pocas veces en las que Beer habló de manera directa sobre su relación. Por eso, el anuncio de compromiso tomó por sorpresa a algunos seguidores, aunque también confirmó que la pareja había construido un vínculo estable durante los últimos meses.

¿Quién es Justin Herbert?

Justin Herbert es quarterback de Los Angeles Chargers y uno de los jugadores más conocidos de la NFL. Llegó a la liga en 2020 y desde entonces se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de su generación.

Justin Herbert Especial

A diferencia de otras estrellas deportivas, Herbert suele mantener un perfil reservado fuera del campo. Por eso, su relación con Madison Beer llamó la atención desde el inicio, ya que significó una de las pocas ocasiones en las que el jugador permitió ver más de su vida personal.