Werevertumorro de viaje en Japón: su última publicación tras terremoto de 7.1

El influencer mexicano Werevertumorro, cuyo nombre real es Gabriel Montiel, se encuentra de viaje en Japón, lo que generó preocupación entre sus seguidores tras el terremoto de magnitud 7.1 que se vivió este martes 28 de julio.

El pasado 23 de julio, el creador de contenido informó que se iría a Japón al otro día y preguntó a sus seguidores qué les gustaría ver, a través de videos.

Mañana me voy a Japón y obvio iré a las cosas típicas peeeeero me gustaría ir a otro tipo de lugares atípicos. Ya hay 15 videos de los 7eleven o de las tarjetas pokemon… se me ocurrió ir al Beis, ir a los casinos de allá… cosas así. ¿Alguna cosa “rara” que les gustaría ver?”, escribió en su cuenta de X.

A partir de ahí, Werevertumorro ha publicado a través de sus historias su experiencia en dicho país. Sin embargo, en sus últimos videos, usuarios le dejaron mensajes cuestionando cómo estaba tras el terremoto.

Terremoto de 7.1 hoy en Japón

Werevertumorro de viaje en Japón. Especial

El movimiento telúrico se registró en el suroeste de Japón y provocó el colapso de varios edificios.

De acuerdo con medios locales, el sismo ocurrido en Kumamoto provocó que muchas personas quedaran atrapadas al interior de un centro comercial, donde se escuchó una explosión, en Kashima.

Algunas fuentes ya reportan un ‘número considerable’ de personas que perdieron la vida debido al fuerte terremoto que se registró a las 16:27 horas, alcanzando el nivel máximo en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con que se miden los terremotos.

Además, una alerta de tsunami fue lanzada tras el sismo poco después del movimiento telúrico.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran las afectaciones que dejó el sismo, con puentes destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

Werevertumorro informa cómo está tras terremoto en Kumamoto

Werevertumorro de viaje en Japón. Especial

El influencer mexicano causó preocupación entre sus seguidores que sabían que se encontraba en Japón de viaje.

Tras el terremoto, algunas de sus historias fueron inundadas de comentarios de usuarios preguntándole cómo se encontraba tras el movimiento telúrico.

Para calmar a sus seguidores, el influencer mexicano compartió una historia con un mapa en donde señaló en donde se encuentra y el lugar en donde se registró el terremoto.

Todo chido, donde estoy para los que preguntan por el terremoto, fue muy muy lejos de donde estoy”, aclaró el creador de contenido.

Werevertumorro de viaje en Japón. Especial

En tanto, en una última publicación, en sus historias, compartió un video mostrando su comida que estaba a punto de degustar.

Descartan mexicanos afectados en Japón

Luego del fuerte terremoto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento no hay mexicanos afectados tras el terremoto de 7.1 que sacudió la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, que dejó al menos un muerto y unos 80 heridos.

La cancillería mexicana, mediante sus redes sociales, lamentó los desastres ocasionados por el sismo y expresó la solidaridad de México al pueblo japonés.

Hasta el momento, no hay reporte de connacionales afectados. La @EmbamexJP (Embajada de México en Japón) permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento", expuso la SRE.

Asimismo, la cancillería puso a disposición de los mexicanos el número de emergencias en caso de requerir asistencia o protección consular.

¿Quién es Werevertumorro, influencer?

Werevertumorro de viaje en Japón. Especial

Werevertumorro, cuyo nombre real es Gabriel Montiel Gutiérrez, es uno de los pioneros de YouTube en México y América Latina. Alcanzó la fama a partir de 2007 gracias a videos de comedia. Su humor cercano y espontáneo lo convirtió en uno de los creadores digitales más populares de la plataforma durante sus primeros años.

Con el paso del tiempo, el influencer amplió su presencia en internet más allá del personaje de Werevertumorro. Además de producir contenido para YouTube, participó en proyectos relacionados con el entretenimiento y el deporte, colaboró con otros creadores de contenido y desarrolló nuevos canales enfocados en videojuegos, vlogs y temas de actualidad. Su influencia fue clave para abrir camino a una nueva generación de youtubers e influencers mexicanos que posteriormente alcanzaron fama internacional.

A lo largo de su carrera también ha trabajado como conductor, comentarista y creador de contenido para importantes eventos deportivos, especialmente relacionados con el futbol.

Aunque su estilo ha evolucionado con los años, Werevertumorro sigue siendo una figura reconocida dentro del mundo digital mexicano y continúa reuniendo a millones de seguidores en distintas plataformas.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para él. A lo largo de su trayectoria, Werevertumorro también ha estado envuelto en diversas polémicas. En distintos momentos ha sido criticado por el tipo de humor que utilizaba en algunos de sus primeros videos, ya que con el paso de los años parte de ese contenido fue señalado por incluir estereotipos o bromas que hoy serían consideradas ofensivas. Además, ha protagonizado intercambios de declaraciones con otros creadores de contenido e influencers, lo que ha generado debates en redes sociales.