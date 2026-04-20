Padecía esquizofrenia: perfil del atacante a producción de la telenovela ‘Sin senos sí hay paraíso’

José Cubillos García, de 24 años, es el hombre identificado como el atacante a la producción de la telenovela colombiana ‘Sin senos sí hay paraíso’, que dejó tres personas muertas y una herida.

Durante el ataque en inmediaciones del Instituto Roosevelt, donde se realizaba la grabación de la cuarta temporada de la telenovela, murieron dos miembros del staff, Nicolás Francisco Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 18 y 45 años, respectivamente.

El atacante, José Cubillos, también murió, luego de que varios integrantes del staff intentaron detenerlo y defender a sus compañeros. En medio del forcejeo se produjo una confrontación que derivó en su muerte.

Perfil del atacante a producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Perfil del atacante a producción de 'Sin senos sí hay paraíso'. Especial

El brigadier general Giovanni Cristancho ofreció una entrevista con BluRadio Colombia en la que contó sobre el perfil de José Cubillos García, de quien aseguró que incluso un día antes del ataque, había acudido al Instituto Roosevelt para solicitar su diagnóstico.

Según lo revelado, era un hombre colombiano de 24 años de edad, quien ya contaba con algunas denuncias relacionadas a delitos de amenazas, además que tenía un diagnóstico de esquizofrenia y problemas asociados a las adicciones.

Esta persona ya había sido denunciada por delito de amenazas, esta persona ya ha tenido una historia clínica en la cual, pues el diagnóstico psicótico de trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias estupefacientes, con episodios de desorganización del pensamiento y también un diagnóstico diferencial de esquizofrenia", dijo.

El sujeto ya había sido hospitalizado y atendido por temas psiquiátricos y de drogadicción, “en varios institutos”.

En tanto, en la línea de investigación sobre el ataque a la producción de la telenovela colombiana, se ha comenzado a sugerir que pudo deberse a que un día antes había acudido a solicitar apoyo en el Instituto.

Nunca le pudieron dar la historia clínica primero porque es un instituto pediátrico, pero dio tres cédulas diferentes, entonces nunca pudo coincidir que le buscaran la historia”, sentenció.

Por ello, José se molestó y se puso agresivo, por lo que incluso guardias de seguridad tuvieron que intervenir y sacarlo del lugar; ahí mismo le quitaron un arma punzocortante hasta que se retiró. Sin embargo, el sábado regresó para cometer el ataque.

¿Qué hacía la producción de la telenovela en el Instituto Roosevelt?

Perfil del atacante a producción de 'Sin senos sí hay paraíso'. Especial

El ataque contra la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ ocurrió el sábado 18 de abril de 2026, en horas de la tarde, en Bogotá, Colombia, específicamente en el estacionamiento del Instituto Roosevelt, en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe, cerca de la avenida Circunvalar.

La producción estaba grabando ahí porque la cuarta temporada retomó rodaje en enero de 2026 y utilizaba varias locaciones reales de Bogotá para escenas urbanas y exteriores.

El Instituto Roosevelt y sus alrededores fueron usados como punto logístico y de filmación, algo común en producciones televisivas que rentan espacios amplios como estacionamientos para montar unidades móviles, equipo técnico, camerinos temporales y escenas en vía pública. Los reportes indican que el equipo adelantaba una jornada normal de grabación cuando ocurrió la agresión.

Dicho Instituto es una institución médica especializada. Se trata de un hospital histórico colombiano enfocado principalmente en ortopedia, rehabilitación física, pediatría especializada y atención integral a personas con discapacidad.

Fue fundado en 1947 y con el paso de las décadas se convirtió en una referencia nacional en tratamientos musculoesqueléticos, ortopedia infantil y procesos de recuperación funcional. También tiene perfil académico, porque participa en formación médica, investigación clínica y programas universitarios en salud, por eso a veces se le describe como hospital universitario.

La producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ estaba en ese lugar porque los estacionamientos y zonas abiertas del instituto sirven como espacios logísticos para rodajes: entrada de camiones, equipo técnico, unidades móviles y escenas exteriores. No significa que la serie tratara sobre el hospital; más bien se usó como locación práctica.

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