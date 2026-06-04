Asesinato del actor de 'Jumanji', James Handy: lo que se sabe de la detención del hijo de su novia

La industria del entretenimiento en Estados Unidos se encuentra de luto tras conocerse la muerte de James Handy, un veterano actor que durante más de cinco décadas construyó una sólida trayectoria en cine y televisión. Sin embargo, más allá de la tristeza por su fallecimiento, el caso ha generado una enorme atención debido a las circunstancias que rodean el crimen y a la identidad del principal sospechoso.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades de Los Ángeles, el actor fue encontrado gravemente herido durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada en Tarzana, un barrio situado al oeste del Valle de San Fernando.

Aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y James Handy fue trasladado a un hospital cercano, los médicos no pudieron salvarle la vida.

¿Qué ocurrió con James Handy?

Las primeras investigaciones indican que el actor sufrió una herida provocada por un arma blanca en la zona del pecho.

Cuando los agentes llegaron a la residencia donde ocurrieron los hechos, encontraron una escena que rápidamente encendió las alarmas y dio inicio a una investigación por homicidio.

Según los reportes policiales, James Handy fue localizado frente a la vivienda y presentaba lesiones de gravedad que requerían atención inmediata.

Tras ser llevado a un centro médico, las autoridades confirmaron horas después su fallecimiento, una noticia que impactó tanto a colegas como a seguidores que recordaban su extensa carrera en Hollywood.

James Handy

La llamada al 911 que llamó la atención de las autoridades

Uno de los elementos más sorprendentes del caso ocurrió incluso antes de que la policía llegara al lugar.

Las autoridades señalaron que recibieron una llamada al número de emergencias realizada presuntamente por Michael Gledhill, un hombre de 44 años que posteriormente sería identificado como el principal sospechoso.

De acuerdo con la información difundida por los investigadores, durante la comunicación habría realizado declaraciones que inmediatamente despertaron preocupación entre los operadores.

Minutos después, los agentes se dirigieron a la residencia para verificar la situación y atender el reporte.

James Handy

¿Quién es el detenido?

La policía identificó al sospechoso como Michael Gledhill, quien presuntamente vivía en la misma propiedad junto con su madre.

Según la investigación preliminar, la mujer mantenía una relación sentimental con James Handy, por lo que el actor frecuentaba el domicilio donde ocurrió la tragedia.

Las autoridades afirman que, cuando los oficiales llegaron a la escena, el propio Gledhill se encontraba en el lugar y facilitó su identificación ante los agentes.

Posteriormente fue arrestado bajo sospecha de asesinato y trasladado a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

La investigación sigue abierta

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente cuál habría sido el motivo detrás del ataque.

Los detectives continúan recopilando pruebas, entrevistando a posibles testigos y reconstruyendo los hechos para determinar exactamente qué ocurrió durante las horas previas al crimen.

Mientras tanto, el acusado permanece bajo custodia y enfrenta un proceso judicial que podría extenderse durante varios meses.

James Handy

De acuerdo con los registros oficiales, la fianza fue fijada en dos millones de dólares mientras avanza la investigación.

La policía tampoco ha informado si existían antecedentes de conflictos previos entre el sospechoso y la víctima.

Una carrera de más de cinco décadas en Hollywood

Más allá del caso criminal, la noticia también ha puesto nuevamente en el centro de la conversación la trayectoria artística de James Handy.

A lo largo de más de 50 años de carrera, el actor participó en numerosas películas y series de televisión que lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles entre los actores de reparto de Hollywood.

Entre sus trabajos más recordados aparecen producciones como Top Gun: Maverick, Jumanji y Arachnophobia, además de múltiples apariciones en programas televisivos que marcaron distintas generaciones.

Aunque rara vez ocupó los papeles principales, Handy logró construir una reputación respetada dentro de la industria gracias a su profesionalismo y versatilidad frente a las cámaras.