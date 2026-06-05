"Yo soy el hijo del hombre": la frase que alertó al 911 antes de la muerte de James Handy

La muerte del actor James Handy ha causado conmoción. Sin embargo, además del trágico desenlace, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la extraña llamada telefónica que precedió a la intervención policial.

De acuerdo con las autoridades de Los Ángeles, el presunto agresor se comunicó directamente con los servicios de emergencia y pronunció una frase que rápidamente se convirtió en una pieza clave de la investigación.

Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado.

La declaración fue realizada durante una llamada al 911 momentos antes de que los agentes llegaran a la vivienda donde residía el actor.

El caso se ha convertido en uno de los más comentados de los últimos días debido a la naturaleza de los hechos y a la trayectoria de la víctima dentro del cine y la televisión estadounidense.

¿Cómo ocurrió la muerte de James Handy?

Los hechos se registraron durante la mañana del miércoles 4 de junio en una residencia ubicada en el vecindario de Tarzana, en Los Ángeles.

Según el reporte policial, las autoridades recibieron una alerta relacionada con una situación desconocida en una vivienda de la zona. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a James Handy inconsciente en el exterior de la propiedad.

Las primeras investigaciones señalaron que el actor presentaba una herida provocada por un arma blanca en el pecho.

Paramédicos acudieron rápidamente para brindarle atención médica y trasladarlo a un hospital cercano. Sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida no tuvieron éxito y fue declarado muerto poco después de su ingreso.

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Horas más tarde, la noticia fue confirmada públicamente por su representante, Pam Ellis-Evenas.

Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana fue el actor James Handy, expresó en un comunicado.

El principal sospechoso se entregó a la policía

Las investigaciones apuntan a Michael Gledhill, un hombre de 44 años que vivía en la misma residencia.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el sospechoso mantenía una relación cercana con el entorno familiar del actor, ya que es hijo de la pareja sentimental de Handy.

Lo que más sorprendió a los investigadores fue que el propio Gledhill habría sido quien realizó la llamada al 911.

Posteriormente, cuando los oficiales llegaron al área, el hombre se acercó a ellos y les indicó que era la persona que estaban buscando.

La colaboración voluntaria permitió que fuera detenido en el lugar sin que se registraran incidentes adicionales.

James Handy

Tras su arresto, fue acusado formalmente de asesinato y quedó bajo custodia mientras continúa el proceso judicial. Las autoridades establecieron una fianza de dos millones de dólares.

Vecinos reportaron comportamientos extraños

A medida que avanzan las investigaciones, también han surgido testimonios de personas que viven cerca de la residencia.

Algunos vecinos aseguraron haber escuchado una fuerte discusión durante la noche previa al crimen. Otros comentaron que el presunto agresor habría mostrado comportamientos preocupantes en días recientes.

De acuerdo con declaraciones difundidas por medios locales, algunos residentes mencionaron que Gledhill parecía experimentar episodios de confusión o delirios antes de que ocurrieran los hechos.

Asimismo, imágenes captadas por cámaras de vigilancia de la zona mostrarían al sospechoso caminando por las inmediaciones mientras esperaba la llegada de la policía.

Por ahora, las autoridades no han determinado oficialmente cuál habría sido el móvil detrás del asesinato.

Una carrera marcada por grandes producciones

La muerte de James Handy representa una pérdida importante para el mundo del entretenimiento.

A lo largo de varias décadas construyó una sólida trayectoria en cine y televisión, participando en producciones que lograron convertirse en referentes para distintas generaciones.

Entre sus trabajos más reconocidos destacan sus apariciones en Top Gun: Maverick, Jumanji, Arachnophobia y Logan. También dejó huella en la pantalla chica gracias a su participación en populares series como NYPD Blue, Criminal Minds, Law & Order y Beverly Hills, 90210.

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Aunque en muchas ocasiones interpretó personajes secundarios, su presencia era ampliamente valorada por directores, productores y espectadores debido a su capacidad para aportar profundidad a cada papel.