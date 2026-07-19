Madonna invita a Ronaldinho y Ronaldo al medio tiempo de la Final del Mundial 2026

Madonna llevó su presentación en la Final del Mundial 2026 más allá de la música al invitar a dos leyendas del futbol brasileño: Ronaldo Nazário y Ronaldinho.

Los exjugadores aparecieron junto a la cantante durante el primer espectáculo de medio tiempo realizado en la historia de una final de la Copa del Mundo.

La llamada Reina del Pop fue la encargada de abrir el show durante el descanso del partido entre Argentina y España, disputado este domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Para comenzar su actuación, Madonna apareció sobre un vehículo acompañada por Ronaldo y Ronaldinho, quienes participaron en la entrada de la cantante al terreno de juego. La artista interpretó Music, uno de los temas más reconocidos de su carrera, lanzado originalmente en el año 2000.

Madonna apareció junto a Ronaldinho y Ronaldo Especial

La presencia de los brasileños funcionó como un enlace entre el espectáculo musical y la historia de la Copa del Mundo. Ronaldo y Ronaldinho fueron campeones con la selección de Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2002 y formaron parte de una generación que consolidó al país como la selección con más títulos del torneo.

Ronaldo Nazário también conquistó el Mundial de Estados Unidos 1994 como integrante del plantel brasileño, aunque no disputó minutos durante aquella edición. En 2002 fue una de las figuras principales del campeonato y anotó los dos goles con los que Brasil derrotó a Alemania en la final.

Ronaldinho, por su parte, participó en cinco partidos durante el Mundial de 2002 y marcó uno de los goles más recordados del torneo ante Inglaterra, cuando sorprendió al portero David Seaman con un disparo de larga distancia.

Madonna abrió el primer show de medio tiempo de un Mundial

La presentación de Madonna formó parte de un espectáculo diseñado con una estructura similar a la del medio tiempo del Super Bowl, aunque se realizó durante la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Madonna AFP

La FIFA y Global Citizen anunciaron previamente que Madonna compartiría el escenario con artistas como Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Coldplay y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. El espectáculo fue preparado bajo la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Después de la aparición de Madonna, el show continuó con diferentes números musicales. BTS interpretó Dynamite, mientras que Gustavo Dudamel dirigió una versión de Seven Nation Army acompañado por una orquesta y personajes de Los Muppets. Justin Bieber también participó en la presentación y Shakira cerró uno de los segmentos principales junto a Burna Boy con Dai Dai, canción vinculada con el torneo.

El espectáculo extendió el descanso del encuentro hasta aproximadamente 27 minutos, una duración mayor a la pausa habitual de 15 minutos que existe entre los dos tiempos de un partido de futbol.

Ronaldo y Ronaldinho sorprenden junto a Madonna

Aunque Ronaldo y Ronaldinho no habían sido anunciados como parte de los artistas principales, su aparición se convirtió en uno de los primeros momentos virales del espectáculo.

Ambos acompañaron a Madonna durante su entrada y ayudaron a trasladar la estética de Music al ambiente futbolístico de la final. La participación también evitó que el número de apertura se sintiera completamente separado del partido, al incorporar a dos antiguos campeones del mundo reconocidos por distintas generaciones.

La escena reunió así a tres figuras que alcanzaron fama mundial durante las décadas de 1990 y 2000: Madonna desde la música y Ronaldo y Ronaldinho desde el futbol.

La presentación también marcó el regreso de Madonna a un espectáculo deportivo de gran alcance. La cantante había protagonizado el show de medio tiempo del Super Bowl XLVI el 5 de febrero de 2012, donde estuvo acompañada por LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green.

En aquella ocasión interpretó canciones como “Vogue”, “Music”, “Give Me All Your Luvin’” y “Like a Prayer”. Sin embargo, Ronaldo y Ronaldinho no participaron en ese espectáculo: su aparición junto a la artista ocurrió 14 años después, durante la Final del Mundial 2026.

bgpa