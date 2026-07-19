¿Quién es PS22? el coro que cantará con Coldplay en la clausura del Mundial 2026

PS22 es un coro infantil de Nueva York que pasó de cantar dentro de una escuela pública a presentarse ante millones de personas. Ahora, los alumnos formarán parte del espectáculo de la final del Mundial 2026, donde compartirán escenario con Coldplay.

La agrupación se volvió popular gracias a los videos de sus presentaciones publicados en internet. Desde entonces, los niños han participado en importantes eventos, colaborado con reconocidos artistas y hasta lograron hacer llorar a Lady Gaga con una de sus interpretaciones.

¿Quién es el coro PS22?

El coro PS22 pertenece a una escuela primaria pública ubicada en Staten Island, Nueva York. Está integrado por entre 60 y 70 estudiantes de quinto grado y es dirigido por el profesor Gregg Breinberg.

Debido a la edad de los alumnos, los integrantes cambian cada ciclo escolar. Esto significa que cada año se forma una nueva generación de niños, quienes ensayan diferentes canciones y aprenden a interpretarlas en grupo.

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Una de las características que distingue a PS22 es la manera en la que sus integrantes cantan temas conocidos. Sus presentaciones suelen ser sencillas, pero destacan por la emoción y energía que los estudiantes transmiten.

¿Cómo se hizo famoso el coro PS22?

La historia del grupo comenzó a llamar la atención durante las décadas de los 2000 y 2010. Gregg Breinberg creó un blog escolar y empezó a compartir grabaciones del coro, sin imaginar que los videos llegarían a miles de personas.

Entre las primeras interpretaciones que los ayudaron a ganar popularidad se encuentran varias canciones de Tori Amos. Después de conocer el trabajo de los alumnos, la cantante los invitó a reunirse con ella para escucharlos en persona.

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Gracias a la difusión de sus videos y al apoyo de distintas figuras, PS22 recibió invitaciones para participar en programas de televisión y ceremonias importantes. Uno de los momentos más destacados de su trayectoria fue su presentación en los Premios Oscar.

¿Por qué el coro PS22 hizo llorar a Lady Gaga?

En 2013, los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentarse durante la ceremonia Mujer del Año de la revista Glamour. Aquella noche, Lady Gaga fue una de las figuras reconocidas.

Para recibir a la cantante, los niños prepararon un arreglo especial con canciones como “Just Dance”, “Paparazzi”, “The Edge of Glory” y “Applause”. La interpretación emocionó tanto a Gaga que no pudo contener las lágrimas y agradeció a los alumnos por el homenaje.

Este momento se convirtió en una de las presentaciones más recordadas del coro y permitió que más personas conocieran el talento de los estudiantes.

PS22 cantará con Coldplay en la final del Mundial 2026

Después de presentarse en importantes escenarios, el coro PS22 llegará a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los niños acompañarán a Coldplay durante el primer show de medio tiempo realizado en una final de este torneo.

La presentación tendrá una duración aproximada de 30 minutos y reunirá a varios artistas internacionales. Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber estarán entre las principales estrellas del espectáculo.

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También participarán Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y algunos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets. Burna Boy cantará junto a Shakira “Dai Dai”, tema oficial del Mundial 2026.

Para los integrantes de PS22, esta presentación representa una de las oportunidades más importantes de su historia. El coro que comenzó publicando videos escolares en internet ahora llevará sus voces a uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.