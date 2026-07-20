¿Quién está detrás de los asesinatos de los Capas Doradas de La Casa del Dragón 3x05?

El quinto episodio de La Casa del Dragón dejó uno de los momentos más perturbadores de la tercera temporada. Mientras la guerra entre negros y verdes sigue escalando en distintos puntos de Westeros, el capítulo cierra con una escena que cambia el rumbo de la historia: varios Capas Doradas aparecen asesinados y acomodados alrededor de una mesa, junto a un mensaje escrito con sangre que deja claro que alguien está intentando sembrar el caos dentro del gobierno de Rhaenyra Targaryen.

Aunque el episodio no revela quién ordenó los crímenes, sí deja varias pistas que apuntan a un plan mucho más grande que una simple revuelta en King’s Landing.

El episodio 5 de La Casa del Dragón termina con una escena que deja nuevas dudas sobre la guerra entre negros y verdes. Captura de Pantalla

El “festín para los traidores” que impactó a Daemon

La escena final comienza cuando Daemon Targaryen regresa a los calabozos en busca de respuestas sobre los ataques contra los miembros de la Guardia de la Ciudad.

Lo que encuentra es una escena difícil de olvidar. Su comandante, Ser Luthor, y varios Capas Doradas fueron asesinados y colocados alrededor de una mesa. Los cuerpos aparecen abiertos y con las vísceras expuestas, mientras que en una pared puede leerse una frase escrita con sangre: “Festín para los traidores”.

La imagen resulta tan brutal que incluso Daemon, uno de los personajes más fríos de la serie, queda visiblemente desconcertado.

Más que un asesinato, la escena parece un mensaje dirigido tanto al rey consorte como a todos los que permanecen leales a Rhaenyra.

Daemon Targaryen investiga los asesinatos de los Capas Doradas en el episodio 5 de la tercera temporada de La Casa del Dragón. HBO

Las primeras pistas aparecieron mucho antes de la escena final

Al inicio del episodio, Daemon informa durante el consejo que varios integrantes de los Capas Doradas han sido asesinados en distintos puntos de la ciudad.

Mientras Rhaenyra considera que existen asuntos más urgentes relacionados con la guerra, Daemon insiste en investigar personalmente lo ocurrido. Para él, la Guardia de la Ciudad representa una pieza clave dentro de la defensa de King’s Landing, especialmente porque muchos de sus integrantes le juraron lealtad cuando ayudó a tomar la Fortaleza Roja.

Durante la investigación aparecen nuevos cuerpos y los guardias logran capturar a uno de los presuntos responsables.

Bajo interrogatorio, el hombre asegura que fue contratado por alguien cuya identidad desconoce. Lo único que puede mostrar como prueba es la moneda con la que recibió el pago.

Esa moneda tiene grabado el rostro de Daeron Targaryen.

Las pistas encontradas por Daemon apuntan a un plan para debilitar el gobierno de Rhaenyra desde King's Landing. HBO

¿Qué relación tiene Daeron Targaryen con los asesinatos?

La aparición de la moneda no parece casual. Mientras Daemon intenta descubrir quién está detrás de los ataques, el episodio también muestra lo que ocurre en Tumbleton, donde Lord Ormund Hightower continúa preparando la guerra.

Ahí se revela que Ormund ya proclamó rey a Daeron Targaryen y, como parte de esa estrategia, ordenó acuñar monedas con su imagen para reforzar su legitimidad.

Ese detalle conecta directamente con la investigación de Daemon.

Sin embargo, La Casa del Dragón todavía no confirma que Daeron haya ordenado los asesinatos. La moneda únicamente demuestra que quienes están detrás de los ataques buscan actuar en nombre del príncipe o, al menos, hacer creer que trabajan para él.

Por ahora, la serie mantiene abierto el misterio.

Los Capas Doradas se convierten en el centro del misterio que marca el desenlace del episodio 5 de La Casa del Dragón. HBO

El episodio deja más preguntas que respuestas

El quinto capítulo de La Casa del Dragón no ofrece una respuesta definitiva sobre quién está asesinando a los Capas Doradas, pero sí deja claro que alguien está moviendo las piezas para debilitar a Rhaenyra desde el interior de King's Landing.

La moneda de Daeron Targaryen, la proclamación impulsada por Ormund Hightower y el macabro mensaje de “Festín para los traidores” forman parte de un mismo rompecabezas que todavía está incompleto.