Final del Mundial 2026 EN VIVO: Messi vs Lamine Yamal por la gloria eterna
Sigue el minuto a minuto con estadísticas, curiosidades, antecedentes y toda la cobertura de la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina
La Copa del Mundo llega a su último capítulo. Argentina defiende el título conquistado en Qatar 2022 frente a una España que domina Europa y busca su segunda estrella. Lionel Messi disputa la que apunta a ser su última final mundialista, mientras Lamine Yamal intenta iniciar una nueva era en el futbol
El partido baja el ritmo tras un cuarto de hora de mucha intensidad y presión en ambos equipos. España y Argentina han llevado la batalla al mediocampo, donde se neutralizan y escasean las opciones de peligro al frente.
Messi lidera a los jugadores mayores de 30 años con 25 regates exitosos en esta Copa del Mundo.
España domina la posesión en los primeros 20 minutos y Argentina no logra encontrar a Messi, quien ha tenido poco contacto con el balón.
La selección española ya generó un par de llegadas y obliga a la Albiceleste a jugar más replegada.
Alexis Mac Allister llega tarde a la disputa del balón y derriba con dureza a Dani Olmo en la mitad de la cancha. El mediocampista español queda tendido por unos instantes mientras el árbitro detiene el juego para señalar la falta. Primera acción de alta intensidad entre ambos equipos. No hay tarjeta
El zaguero argentino Lisandro Martínez alcanza a meter el taco para cortar la trayectoria del balón y envía la pelota a tiro de esquina, evitando que el centro encontrara a un rematador español dentro del área.
La tensión de una final también se vive fuera del campo. Tanto Lionel Scaloni como Luis de la Fuente permanecen de pie durante los primeros minutos, siguiendo de cerca cada movimiento de sus equipos y dando indicaciones constantes mientras España monopoliza la posesión y Argentina espera el momento para responder.
Es la primera final mundialista con más de veinte años de diferencia entre dos figuras (Lamine Yamal-Messi) rivales desde el inicio del partido
La primera llegada con verdadero peligro también es para España. Dani Olmo encuentra a Lamine Yamal por el sector derecho y el joven atacante saca un disparo cruzado que obliga a Emiliano "Dibu" Martínez a recostarse sobre su costado izquierdo para controlar el balón. La Roja mantiene la iniciativa en los primeros minutos y ya pone a prueba al arquero argentino.
Gonzalo Montiel comete la primera falta de Argentina en la final. El lateral llega tarde a la disputa del balón y corta el avance español, que mantiene el control de la posesión en los primeros minutos del encuentro.
El primer minuto refleja la identidad del conjunto español. La Roja monopoliza la posesión, mueve el balón de un costado a otro y obliga a Argentina a replegarse en su propio campo. El equipo de Luis de la Fuente intenta marcar el ritmo desde el arranque, mientras la Albiceleste espera el momento para recuperar y salir con velocidad.
Rueda el balón en el MetLife Stadium. Argentina y España ya disputan el partido que definirá al nuevo campeón del mundo. Lionel Messi busca despedirse con otra Copa del Mundo, mientras Lamine Yamal lidera a una generación española que quiere escribir una nueva página en la historia del futbol. Los próximos 90 minutos, o más si es necesario, decidirán al monarca del Mundial 2026.
Con apenas 19 años, Lamine Yamal será uno de los tres jugadores más jóvenes en disputar una final de la Copa del Mundo. Los padres de Lamine Yamal le pusieron esos dos nombres en honor a dos amigos que los ayudaron.
El primer himno que resuena en el MetLife Stadium es el de España. Los jugadores forman una sola línea sobre el césped mientras miles de aficionados españoles acompañan con aplausos y banderas en las tribunas. En unos instantes será el turno del himno argentino, previo al silbatazo inicial.
Lionel Messi disputa su tercera final mundialista e iguala el récord de Cafú. Además, puede convertirse en el jugador de campo más veterano en disputar una final.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presencia la final de la Copa del Mundo desde el palco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Jennifer Hudson se encargó de entonar el himno nacional de Estados Unidos en la ceremonia previa a la Final de la Copa del Mundo 2026. Hudson forma parte del selecto grupo de personalidades que han logrado el llamado EGOT , el reconocimiento reservado para quienes han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony a lo largo de su carrera.
La final enfrenta a las dos mejores selecciones del ranking FIFA, un duelo sin precedentes en esta instancia del torneo.
El rey Felipe VI y la princesa Leticia, ya se encuentran en su palco dentro del MetLife Stadium. También está el primer ministro Pedro Sánchez.
El helicóptero Marine One, donde normalmente se transporta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya aterrizó en las inmediaciones del MetLife Stadium.
La final de la Copa del Mundo 2026 ya es la celebración deportiva con los boletos más caros en la historia de Estados Unidos. Sobrepasando la marca del Super Bowl LVIII en Las Vegas.
La final registró entradas a pie de campo valoradas en un millón de dólares en el mercado secundario.
A simple vista, la superficie del MetLife Stadium no luce en óptimas condiciones. Se observan zonas con un tono irregular y un aspecto desgastado, una imagen que contrasta con el escenario de una final de Copa del Mundo.
Nunca antes los campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América se habían enfrentado en una final del Mundial.
La Roja disputa apenas su segunda final mundialista. La primera terminó con el histórico título conseguido en Sudáfrica 2010
Luis de la Fuente manda al mismo cuadro para el último encuentro de la Copa del Mundo 2026.
El equipo de Lionel Scaloni para la final. El técnico albiceleste realizó tres cambios
- Argentina (4-4-2): E. Martínez; Montiel, Romero, Li. Martínez, Tagliafico; De Paul, Fernández, Mac Allister, González; Messi, Álvarez.
El exbodeador Mike Tyson arribó al MetLife Stadium vistiendo la camiseta de Argentina. El exmonarca de los pesos pesados llegó escoltado.
La Albiceleste puede convertirse en el primer bicampeón mundial desde Brasil en 1962 y apenas el tercero que revalida el título en la historia
El cantante estadunidense actuó antes del calentamiento de los equipos
El Mundial 2026 llega a su encuentro número 104. Después de 103 partidos, todo se decide entre Argentina y España por el trofeo más importante del futbol.