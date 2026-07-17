Final del Mundial 2026: FIFA confirma cuánto durará el show de medio tiempo

Una de las principales dudas rumbo a la Final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y España era la duración del show de medio tiempo. Ante los rumores de que el descanso podría extenderse hasta 30 minutos por el espectáculo musical y los compromisos comerciales, la FIFA ya aclaró cómo será la logística del partido.

El organismo informó a ambas selecciones que el show tendrá una duración máxima de 17 minutos, por lo que el desarrollo del encuentro prácticamente no sufrirá modificaciones.

El descanso solo aumentará dos minutos

De acuerdo con la planificación de la FIFA, esos 17 minutos serán suficientes para montar el escenario, realizar las presentaciones musicales, desmontar la estructura y dejar nuevamente el terreno de juego en condiciones para el inicio del segundo tiempo.

Con ello, el descanso apenas será dos minutos más largo que el reglamentario, por lo que tanto Argentina como España podrán mantener prácticamente la misma rutina de recuperación que durante el resto del torneo.

Se mantendrán las pausas de hidratación

Otro aspecto confirmado por la organización es que las pausas de hidratación permanecerán durante la Final del Mundial 2026.

El encuentro se disputará a las 15:00 horas, tiempo local de New Jersey (13:00 horas, tiempo del Centro de México), por lo que las altas temperaturas y la exposición al sol hacen necesario mantener esta medida para proteger a los futbolistas.

Shakira, Madonna y Justin Bieber encabezarán el espectáculo

El show de medio tiempo contará con la participación de artistas de talla internacional. Entre los nombres confirmados destacan Shakira, Madonna y Justin Bieber, quienes protagonizarán el espectáculo previo al arranque del segundo tiempo de la gran Final del Mundial 2026.

Será la primera ocasión en la historia de la Copa del Mundo que la Final incluya un show de medio tiempo con un formato inspirado en otros grandes eventos deportivos.