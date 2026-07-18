La publicación que hace pensar que BTS interpretará "Permission to Dance" en el Mundial 2026

La participación de BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 es uno de los momentos más esperados por millones de fans alrededor del mundo. A solo unas horas del partido, las especulaciones sobre el repertorio del grupo no dejan de crecer.

Uno de los rumores que más fuerza ha tomado entre las ARMY apunta a que la banda interpretará "Permission to Dance", uno de sus mayores éxitos y una canción que transmite un mensaje de esperanza y unión.

Durante el espectáculo, que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York, también participarán artistas como Madonna, Shakira, Justin Bieber y Burna Boy.

"Permission to Dance", una de las canciones más emblemáticas de BTS

Lanzada el 9 de julio de 2021, "Permission to Dance" se convirtió en uno de los temas más representativos de BTS gracias a su mensaje optimista, el cual acompañó a millones de personas durante la pandemia de COVID-19.

Esta canción fue coescrita por Ed Sheeran y destacó por incorporar lenguaje de señas en parte de su coreografía, promoviendo un mensaje de inclusión que fue reconocido por sus seguidores en todo el mundo.

¿BTS cantará "Permission to Dance" en el medio tiempo del Mundial 2026?

Los rumores comenzaron después de una publicación realizada por Global Citizen, la organización internacional encargada de producir el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial.

A través de su cuenta de Instagram, la organización compartió una imagen de BTS acompañada del mensaje:

"We officially give you 'Permission to Dance' with us on July 19" ("¡Oficialmente les damos permiso para bailar con nosotros el 19 de julio!").

La frase llamó de inmediato la atención de las ARMY, quienes interpretaron la referencia como una posible pista de que esa será una de las canciones elegidas para la presentación.

En los comentarios, cientos de seguidores expresaron su emoción y aseguraron que sería uno de los momentos más especiales del espectáculo.

La expectativa crece por el show de BTS en la final del Mundial 2026

La publicación de Global Citizen ya suma miles de reacciones y ha incrementado la expectativa entre los seguidores de la banda surcoreana.

Sin embargo, hasta el momento, ni la FIFA, ni Global Citizen, ni BTS han confirmado oficialmente cuáles serán las canciones que interpretarán durante el espectáculo.

Lo que sí es un hecho es que la final del Mundial 2026 marcará un momento histórico, ya que será la primera vez que una Copa del Mundo de la FIFA cuente con un espectáculo de medio tiempo, un formato inspirado en otros grandes eventos deportivos y que promete convertirse en uno de los momentos más vistos del año.