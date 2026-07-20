¡El multiverso explota! Primer tráiler de Avengers: Doomsday une a Vengadores, X-Men y 4 Fantásticos

Después de varios meses de espera, Marvel Studios finalmente publicó el primer tráiler de Avengers: Doomsday, una de las películas más importantes de la actual etapa del Universo Cinematográfico de Marvel.

El avance, que hasta ahora solo había sido proyectado durante CinemaCon, ya puede verse de forma oficial y ofrece un vistazo a la historia que reunirá a los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts frente a un nuevo enemigo: Doctor Doom.

El primer tráiler de Avengers: Doomsday muestra el regreso de varios héroes del MCU y presenta a Doctor Doom como la nueva amenaza. Marvel

¿Qué podemos ver en el primer tráiler de Avengers: Doomsday?

El tráiler deja claro que la nueva amenaza del MCU será Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa a Marvel después de despedirse como Iron Man en Avengers: Endgame.

Aunque el estudio todavía no explica el origen del personaje, las imágenes muestran que Doom está preparando una guerra capaz de afectar distintos universos. Esa situación obliga a que héroes de diferentes franquicias unan fuerzas para intentar detenerlo antes de que el equilibrio del multiverso desaparezca.

El avance también presenta varios enfrentamientos que serán clave en la historia. Uno de ellos muestra a Thor frente a Doctor Doom, mientras otras escenas adelantan reuniones entre personajes que nunca habían coincidido en la pantalla grande.

Marvel todavía guarda buena parte de la trama, pero el video deja claro que esta película será el punto de partida del desenlace de la Saga del Multiverso.

Reproducir Doomsday arrives December 18th.

Robert Downey Jr. vuelve al MCU con un personaje completamente distinto

Uno de los momentos que más llamaron la atención desde que Marvel anunció la película fue el regreso de Robert Downey Jr..

Después de interpretar a Tony Stark durante más de diez años, el actor ahora dará vida al principal villano de esta nueva historia.

El primer tráiler ofrece las primeras imágenes de Doctor Doom, aunque sin revelar cómo llegará al MCU ni cuál será su verdadera relación con Iron Man.

Desde hace meses circulan teorías sobre la posibilidad de que se trate de una variante de Tony Stark procedente de otro universo. Incluso, una escena postcréditos de Fantastic Four: First Steps insinuó la llegada del personaje, aunque en ese momento Marvel decidió mantener oculta su identidad.

Robert Downey Jr. vuelve al Universo Marvel, ahora como Doctor Doom, en el primer avance oficial de Avengers: Doomsday. Captura de Pantalla

Chris Evans también regresa a Marvel

El actor vuelve a interpretar a Steve Rogers, personaje del que se despidió al final de Avengers: Endgame. En el avance aparece compartiendo escena con Thor, aunque Marvel todavía no revela cómo volverá a involucrarse en los acontecimientos del multiverso.

También se puede ver nuevamente a Thor junto a Love, la hija que adoptó al final de Thor: Love and Thunder, un detalle que confirma que la película retomará elementos de varias historias recientes del MCU.

El avance también confirma el regreso de personajes como Thor, Steve Rogers y varios integrantes de los X-Men al MCU. Captura de Pantalla

Los X-Men dan otro paso dentro del Universo Marvel

Otro de los anuncios que deja el tráiler es la presencia de varios personajes clásicos de X-Men, quienes ahora compartirán pantalla con los héroes del MCU.

Entre las apariciones confirmadas están Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto y James Marsden como Cíclope. También regresan Mystique y el Gambito interpretado por Channing Tatum, personaje que debutó recientemente en Deadpool & Wolverine.

Aunque Marvel ya había abierto la puerta a los mutantes en producciones recientes, esta será una de las primeras ocasiones en las que varios de ellos participen directamente en una historia protagonizada por los Vengadores.

Marvel reveló las primeras imágenes de Avengers: Doomsday, la película que reunirá a los Vengadores, X-Men y Cuatro Fantásticos. Captura de Pantalla

Los Cuatro Fantásticos, Thunderbolts y los Vengadores compartirán la batalla

El avance también confirma que los nuevos Cuatro Fantásticos tendrán un papel importante dentro de la historia.

El equipo encabezado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach aparecerá junto a los Vengadores para enfrentar la amenaza de Doctor Doom.

A ellos se suman los integrantes de Thunderbolts, liderados por Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman, quienes vuelven después de su reciente incorporación al MCU.

Además, el tráiler recupera a personajes ya conocidos como Anthony Mackie en su etapa como Capitán América, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu y Tenoch Huerta, quien vuelve como Namor.

Una de las escenas muestra una reunión en Wakanda, donde coinciden Black Panther, Namor, M’Baku y Thing, dejando entrever una alianza que será importante durante la historia.

El primer tráiler de Avengers: Doomsday reúne por primera vez a los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts para enfrentar a Doctor Doom. Captura de Pantalla

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre y será dirigida por Anthony y Joe Russo.

La película marcará el inicio de la recta final de la Saga del Multiverso y dará paso a Avengers: Secret Wars, la siguiente gran producción de Marvel Studios, que continuará la historia un año después.