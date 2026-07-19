¿Por qué Gustavo Dudamel portó un moño negro en medio tiempo de final del Mundial 2026?

¿Lo notaste? Gustavo Dudamel portó un moño negro durante el show de medio tiempo organizado por la FIFA y Global Citizen para la Final del Mundial 2026, lo que llamó la atención de varios internautas en redes sociales.

El director de orquesta venezolano protagonizó un homenaje a Venezuela que conmovió a miles de aficionados presentes en el estadio y a millones de espectadores alrededor del mundo.

Durante el espectáculo, Dudamel apareció al frente de una orquesta conformada por integrantes de la Filarmónica de Nueva York y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dos agrupaciones que nunca antes habían compartido escenario en un evento de esta magnitud.

El segmento formó parte del histórico show de medio tiempo organizado por la FIFA y Global Citizen para la Final del Mundial 2026, un formato inspirado en el Super Bowl y dirigido artísticamente por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

La presentación también contó con la participación del coro infantil PS22, reconocido internacionalmente por sus colaboraciones con diversos artistas.

Gustavo Dudamel REUTERS

Un homenaje a Venezuela

El director venezolano encabezó un homenaje dedicado a su país tras los terremotos que afectaron territorio venezolano semanas antes de la final del Mundial. El objetivo fue enviar un mensaje de solidaridad a las víctimas y demostrar el poder de la música como herramienta de unión en momentos difíciles.

La Filarmónica de Nueva York explicó previamente que la interpretación representaría un símbolo de esperanza y unidad global, además de marcar la primera ocasión en que músicos de ambas orquestas actuarían juntos dentro de un espectáculo deportivo de alcance mundial.

Dudamel vuelve a hacer historia

Aunque Gustavo Dudamel ya había participado en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2016 junto a Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars, esta fue su primera aparición en una Final de la Copa Mundial de la FIFA, además de convertirse en el primer director de orquesta en protagonizar un segmento de este tipo dentro del torneo.

Su presencia también representó uno de los momentos de mayor representación latinoamericana del espectáculo, que reunió a artistas de distintos géneros y países.

Un show sin precedentes

El medio tiempo de la Final del Mundial 2026 marcó un antes y un después para la FIFA al incorporar, por primera vez, un espectáculo musical durante el descanso del partido.

Además de Dudamel, participaron figuras internacionales como Coldplay, Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS y Burna Boy, en un evento producido por Global Citizen con el objetivo adicional de apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar recursos para ampliar el acceso a la educación y al futbol para niños en distintas regiones del mundo.

bgpa