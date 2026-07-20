¿Faltó rock? Robert Smith criticó el show de medio tiempo del Mundial 2026

Robert Smith manifestó su rechazo al espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 pocas horas antes de que comenzara el partido en el MetLife Stadium. El vocalista de The Cure utilizó las redes sociales de la banda para cuestionar la incorporación de un número musical en el encuentro más importante del torneo.

La histórica presentación fue impulsada por la FIFA y reunió a artistas como Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS. Sin embargo, la inconformidad del músico británico no estuvo relacionada con los cantantes elegidos, sino con la decisión de introducir en el futbol una dinámica similar a la del Super Bowl.

Los Guetto Kids compartieron el escenario con Shakira durante la presentación Dai-Dai REUTERS

¿Qué dijo Robert Smith sobre el show del Mundial 2026?

Todo comenzó después de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, describiera el espectáculo como “innovador”. Robert Smith respondió con una publicación breve, pero suficiente para dejar clara su molestia.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH”, escribió el músico.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos usuarios interpretaron su mensaje como una crítica contra las estrellas invitadas. Debido a esto, el cantante publicó una explicación más extensa para precisar el motivo de su descontento.

Grosby Group

“Para quienes todavía no lo entienden del todo: el punto no es realmente quién organiza o quién se presenta, sino la pésima idea de hacer un espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de futbol. Si ahora entienden un poco mejor mi ‘¡Aaaaagh!’”.

Con estas palabras, Smith dejó claro que su postura no estaba dirigida a Madonna, Shakira, Justin Bieber o BTS. Su inconformidad se debía a que la FIFA decidió añadir un espectáculo musical durante el descanso de una final mundialista.

AFP

Robert Smith también criticó la entrega del trofeo

Además de cuestionar el show, el líder de The Cure reaccionó a la participación de Donald Trump en la ceremonia de premiación. El presidente de Estados Unidos estuvo junto a Gianni Infantino para entregar la copa al equipo ganador.

“Infantosser ha dicho que él y el presidente de Estados Unidos, Trumpton, entregarán juntos el trofeo. Lamentablemente, ya no me quedan suficientes letras A para expresar el ‘ARGH’ que debería venir después”, agregó.

Robert Smith, vocalista de The Cure

Así fue el show de medio tiempo del Mundial 2026

La organización del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo estuvo a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay. La iniciativa marcó un cambio importante para el torneo, cuya primera edición se celebró en 1930.

Antes del partido surgieron dudas sobre la duración. Algunos reportes indicaban que el número musical podría extenderse hasta 25 minutos, pero los productores señalaron que la presentación duraría aproximadamente 11 minutos.

Ronaldinho apareció junto a Madonna en la Final del Mundial REUTERS

La primera en salir al escenario fue Madonna al interpretar el tema “Music”. La reina del pop salió al estadio acompañada de Ronaldhino y Ronaldo. Enseguida, aparecieron los personajes de Plaza Sésamo y los Muppets junto a Gustavo Dudamel.

Poco después, dieron paso a BTS, el grupo surcoreano interpretó “Dynamite”, para dar paso a Justin Bieber y para finalizar el show apareció Shakira para interpretar el tema “Dai Dai”.