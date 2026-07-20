¿Piqué se incomodó? Su hijo canta 'Dai Dai' de Shakira frente a él en final del Mundial 2026: VIDEO

Piqué y sus hijos presenciaron desde las gradas uno de los momentos musicales más importantes para Shakira durante la final del Mundial 2026. Sin embargo, fue Sasha, el hijo menor de la cantante y el exfutbolista, quien terminó robándose la atención al cantar y bailar con entusiasmo ‘Dai Dai’, tema oficial del torneo interpretado por su mamá junto a Burna Boy.

Las cámaras captaron al hijo menor de la colombiana levantando los brazos, sonriendo y siguiendo la canción desde su asiento en el MetLife Stadium. A su lado se encontraba su papá observando el espectáculo.

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Poco tardaron las imágenes en difundirse en X, TikTok e Instagram. La emoción de Sasha contrastó, según algunos internautas, con la actitud más seria de su padre, lo que desató bromas sobre el posible momento incómodo que habría vivido Piqué.

Sasha canta una canción de Shakira frente a Gerard Piqué

Sentado junto a su papá, el pequeño cantó la canción ‘Dai Dai’. Su espontánea reacción llamó la atención de los seguidores de Shakira, quienes destacaron la emoción con la que disfrutó la presentación.

Captura de pantalla

Milan y Sasha asistieron al encuentro con Piqué, quien acudió para apoyar a España, la selección con la que ganó la Copa del Mundo en 2010 y que este domingo también se llevó la victoria contra Argentina.

¿Por qué el video de Sasha y Piqué se volvió viral?

Uno de los detalles que impulsó la popularidad de la grabación fue que Sasha cantaba una canción de su mamá mientras permanecía sentado al lado de su padre. Shakira y Piqué anunciaron su separación en 2022, después de más de una década juntos, y desde entonces cualquier aparición relacionada con la familia suele provocar numerosos comentarios.

Otro elemento que despertó curiosidad fue la conexión de la expareja con los Mundiales. Durante Sudáfrica 2010, Piqué se coronó campeón con España y Shakira alcanzó un éxito internacional con ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, canción oficial de aquella edición. También fue durante ese torneo cuando comenzó su relación.

Captura de pantalla

Ahora, 16 años después, una nueva actuación de la colombiana en una final mundialista volvió a colocar a la familia en la conversación, aunque esta vez por la reacción de sus hijos y la presencia del exfutbolista en las tribunas.

Usuarios bromean sobre el posible incómodo momento de Piqué

A través de diferentes plataformas, los seguidores de la intérprete compartieron mensajes sobre la actitud del exjugador. Algunas personas aseguraron que no sabía cómo reaccionar al escuchar el tema, mientras que otras se concentraron en el orgullo que Sasha mostró por su mamá.

“Piqué no sabe dónde meter la cabeza.”

“Qué bonito ver a Sasha disfrutando de la música de su mamá.”

“Joder, su padre está realmente pobre ahora, ¿estos son los asientos por los que pagó? Shakira literalmente estaba pagando por asientos en la suite superior. Los lujosos.”