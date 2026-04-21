“Es parte de mi historia”: Madonna ofrece recompensa por su vestuario robado en Coachella

La sorpresa que dio Madonna en el escenario de Coachella ya era, por sí sola, uno de los momentos más memorables del año. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración de su legado terminó convirtiéndose en una inesperada polémica: el robo de uno de los vestuarios más icónicos de su carrera.

¿Qué le pasó a Madonna?

La llamada “Reina del Pop” apareció como invitada especial durante el show de Sabrina Carpenter, desatando la euforia del público. Juntas interpretaron clásicos como Vogue y Like a Prayer, en un momento cargado de nostalgia y energía.

La artista interpretó clásicos como Vogue y Like a Prayer ante miles de asistentes. IG madonna

Pero más allá de la música, lo que realmente llamó la atención fue el look que Madonna eligió para esa noche: un conjunto rescatado directamente de su archivo personal, perteneciente a la era de Confessions on a Dance Floor.

¿Qué piezas le robaron a Madonna?

Se trataba de un vestuario que incluía corsé, chaqueta, vestido y accesorios originales de mediados de los años 2000, piezas que no solo representan una etapa clave en su carrera, sino también un capítulo fundamental en la historia del pop. Para Madonna, usar ese outfit en Coachella era cerrar un ciclo, regresar al lugar donde, hace dos décadas, presentó por primera vez ese sonido en Estados Unidos.

Es como cerrar un círculo muy emocionante”, expresó la cantante durante su aparición. Y es precisamente ese valor simbólico el que hace aún más impactante lo ocurrido después.

El vestuario usado pertenecía a la era de Confessions on a Dance Floor. IG madonna

Horas más tarde, la artista reveló a través de sus redes sociales que el vestuario había desaparecido.

No es solo ropa, es parte de mi historia”, escribió, visiblemente afectada.

Madonna aseguró que las piezas tienen un valor histórico y emocional. IG madonna

Según explicó, no solo se extraviaron las prendas que utilizó en el escenario, sino también otros artículos de la misma época que formaban parte de su archivo personal.

Madonna ofrece recompensa por su vestuario tras Coachella

El incidente ha generado revuelo tanto entre sus fans como en la industria, no solo por el valor económico de las piezas, sino por su importancia cultural. Cada elemento del vestuario está ligado a una de las etapas más exitosas de Madonna, cuando reinventó su sonido y estética con un enfoque electrónico que marcó tendencia global.

La cantante ofreció una recompensa para recuperar el vestuario robado. IG madonna

Ante la situación, la intérprete de “Hung Up” hizo un llamado directo a quien tenga información sobre el paradero de las prendas. Incluso, ofreció una recompensa para recuperarlas, compartiendo un canal de contacto para facilitar su devolución. Su mensaje fue claro: más que un objeto de lujo, se trata de patrimonio artístico.

Este episodio ocurre en un momento clave para la artista, quien también aprovechó su aparición en Coachella para anunciar su próximo proyecto musical, una continuación de aquel icónico álbum que llevará por nombre Confessions II. Como adelanto, lanzó el sencillo “I Feel So Free”, marcando su regreso a las pistas de baile y reconectando con el sonido que definió una generación.

Fans esperan que las piezas regresen al legado de la “Reina del Pop”. IG madonna

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos, con la esperanza de que este capítulo tenga un final feliz y que las piezas regresen a donde pertenecen: al archivo de una de las figuras más influyentes de la música mundial.