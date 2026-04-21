Emily Blunt llevo más de 300 perlas en la premier de ‘El diablo viste a la moda 2’

La cuenta regresiva terminó y la esperada secuela ‘El diablo viste a la moda 2’ está a punto de llegar a los cines. Como era de esperarse, su estreno mundial en Nueva York no solo reunió a un elenco de primer nivel, sino que también se convirtió en una auténtica pasarela de alta costura.

Emily Blunt deslumbra en la premier de ‘El diablo viste a la moda 2’

Fiel al espíritu fashionista de su icónico personaje, Emily Charlton, la actriz apostó por un vestido de Schiaparelli que parecía sacado directamente de una obra de arte. El diseño, perteneciente a la colección de Alta Costura primavera-verano 2026, destacó por su silueta arquitectónica, un corsé estructurado y una falda voluminosa con movimiento.

La actriz lució un vestido arquitectónico de alta costura de Schiaparelli. Reuters

En tonos dorados y con detalles tridimensionales, el vestido no solo capturaba la esencia vanguardista de la firma, sino que también reflejaba la evolución estilística de Blunt, quien se ha consolidado como una de las figuras más elegantes de Hollywood. La elección no fue casual: la actriz mantiene una estrecha relación con el diseñador Daniel Roseberry, director creativo de la maison, a quien ha elogiado en diversas ocasiones por su visión artística.

Emily Blunt lleva más de 300 perlas a la premier de ‘El diablo viste a la moda 2’

Sin embargo, el verdadero toque de impacto estuvo en las joyas. Lejos de los tradicionales diamantes, Blunt optó por piezas de Mikimoto que sumaban más de 300 perlas cultivadas. Su collar, compuesto por 156 perlas Akoya y detalles en oro rosa con diamantes, se convirtió en el centro de todas las miradas.

Compartió alfombra roja con Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci. Reuters

A esto se sumaron pulseras que acumulaban más de 200 perlas adicionales, creando un efecto visual elegante, atemporal y absolutamente deslumbrante.

Siempre me han fascinado las perlas”, confesó la actriz, destacando el valor artesanal y la historia detrás de cada pieza.

Y es que, en una alfombra roja dominada por el brillo convencional, su elección resultó refrescante y sofisticada, reafirmando que la verdadera elegancia está en los detalles.

¿Cómo fue el beauty look de Emily Blunt para la premier de Nueva York?

El beauty look tampoco pasó desapercibido. La actriz optó por una estética “clean”, con piel luminosa y fresca, acompañada de un labial rojo intenso que aportó el contraste perfecto. Este maquillaje, creado con productos de Charlotte Tilbury, buscó resaltar su belleza natural sin competir con la fuerza del vestido.

Complementó su outfit con más de 300 perlas de la firma Mikimoto. Reuters

En cuanto al peinado, un moño de bailarina pulido completó el estilismo, permitiendo que tanto el vestido como las joyas fueran los protagonistas absolutos. El resultado: una imagen elegante, moderna y equilibrada.

La elección de su look también pareció rendir homenaje a su personaje, conocido por su agudo sentido de la moda y su actitud implacable. Aquella icónica frase —sobre evitar a toda costa cualquier prenda horrible— sigue vigente, y esta vez, Emily Blunt dejó claro que el estilo sigue siendo su mejor carta de presentación.

Así fue la premier de ‘El diablo viste a la moda 2’

En una noche donde también brillaron Meryl Streep y Anne Hathaway —ambas apostando por impactantes looks en tonos rojos de Givenchy y Louis Vuitton, respectivamente—, Emily Blunt logró destacar con una propuesta completamente distinta. Su estilismo no solo fue arriesgado, sino también perfectamente alineado con la esencia de una película que celebra el poder de la moda.

Ambas demostraron que el espíritu de la película trasciende la pantalla. Reuters

Durante la alfombra roja, Blunt no ocultó su emoción por regresar a este universo cinematográfico que marcó a toda una generación. Compartir nuevamente escena con sus compañeros y volver a una historia tan querida ha sido, según sus propias palabras, una experiencia especial y llena de nostalgia.

Así, en una noche cargada de glamour, Emily Blunt no solo confirmó su estatus como ícono de estilo, sino que también demostró que, cuando se trata de moda, arriesgar puede ser la decisión más acertada.