‘Borrego’ Nava atraviesa crisis de salud: lleva un mes con parálisis facial

El actor, conductor y comediante Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava atraviesa por una crisis de salud, pues desde hace un mes padece parálisis facial. En una reciente entrevista contó que, además, tuvo que ser hospitalizado de emergencia por un dolor intenso derivado de cálculos renales.

El estado de salud del comediante, ampliamente reconocido por su participación en el programa Guerra de Chistes, ha generado preocupación entre seguidores y colegas del medio artístico.

¿Qué le paso a ‘El Borrego’ Nava?

'El Borrego' Nava sufre parálisis facial. Especial

Respecto a la parálisis facial, el también productor explicó, durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, cómo comenzó el problema. Según señaló, tuvo el incidente mientras tomaba una siesta, previo a un show.

Se juntó de todo un poco. Primero tuve una parálisis facial por estrés. El día anterior a un show estaba en la habitación, eché una siesta y al despertar, desperté así”.

En tanto, detalló que los médicos le explicaron que se trataba de ‘un tipo de herpes que entra cuando te bajan las defensas. Y cuando hay estrés, bajan las defensas. Se llama virus oportunista’.

‘El Borrego’ Nava reconoció que el proceso ha sido complicado, pero se mantiene en tratamiento y con actitud positiva.

Ahí vamos con fisioterapia, con movimientos, echando muchos besos para que se recupere. El doctor dice que todo va a estar bien... Se me cae la cara de vergüenza. (ríe) Entonces, es complicado, pero hay que salir adelante”.

Hospitalizado por cálculos renales

Además de la parálisis facial, Nava informó que vivió otro episodio crítico de salud, pues tuvo que acudir de urgencia al hospital debido a un fuete dolor causado por cálculos renales.

Salí corriendo al hospital y unas piedras en el riñón, yo no le recomiendo a nadie y no se lo deseo a nadie, es un dolor terrible”, relató.

Debido a las complicaciones de salud que ha tenido, el comediante dijo que fue obligado a cancelar presentaciones de su espectáculo “Celebrando 40 años”, con funciones programadas en Tlalnepantla y Ecatepec.

Sin embargo, el actor aseguró que no contempla frenar su actividad profesional. Adelantó que se mantiene enfocado en nuevos proyectos, entre ellos el inicio de grabaciones de la serie Abelito de la guarda, donde participará como director de escena.

¿Qué saber sobre Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava?

'El Borrego' Nava. Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava

Juan Carlos Borrego Nava es mejor conocido públicamente como Juan Carlos “El Borrego” Nava, un conductor, actor, locutor y productor mexicano. Nació en la Ciudad de México y desarrolló una carrera principalmente en televisión abierta, radio y comedia.

Es ampliamente reconocido por su participación en el programa Guerra de Chistes, donde fue una de las figuras principales y también productor. Ese programa se volvió muy popular en México por su formato de humor y sketches.

Además, ha trabajado en programas televisivos, realities relacionados con Big Brother México y en varias telenovelas como Serafín, Clase 406 y Por amar sin ley.

En años recientes también ha aparecido en medios y espectáculos por temas personales, como su boda en 2024. El "Borrego" Nava, quien había estado casado dos veces, decidió darse una tercera oportunidad en el amor con Pati, una mujer que conoció hace alrededor de 30 años y fue su novia en ese entonces. Aunque ella no es una celebridad y no es famosa dentro del espectáculo, fue elogiada por muchos por esperar al locutor por más de tres décadas.

¿Qué es una parálisis facial?

La parálisis facial es una condición en la que los músculos de la cara pierden fuerza o movimiento, generalmente en un solo lado. Esto ocurre cuando el nervio facial, que controla gran parte de la expresión del rostro, se inflama o deja de funcionar correctamente. La forma más común es la parálisis de Bell, que suele aparecer de manera repentina.

Las personas que la padecen pueden notar que una mitad de la cara se “cae”, dificultad para sonreír, cerrar un ojo, levantar la ceja o mover la boca con normalidad. También puede presentarse babeo, sensación de rigidez, dolor alrededor de la mandíbula o detrás de la oreja, cambios en el gusto y sensibilidad al sonido en un oído.

En muchos casos no se identifica una causa exacta, pero se cree que puede relacionarse con infecciones virales, inflamación del nervio, cambios en el sistema inmunológico o periodos de estrés intenso. También existen otros tipos de parálisis facial causados por traumatismos, infecciones más serias, tumores o eventos neurológicos.

El tratamiento depende de la causa y de la rapidez con que se atienda. Con frecuencia se utilizan medicamentos antiinflamatorios como corticoides, y en algunos casos antivirales. También es importante proteger el ojo si no cierra bien, usando lubricantes o parches, además de realizar ejercicios de rehabilitación facial cuando el médico lo indique.

La mayoría de las personas mejora parcial o totalmente en semanas o meses, especialmente si recibe atención temprana.

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