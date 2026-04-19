Karol G en Coachella 2026: a qué hora verla EN VIVO en el segundo fin de semana

Karol G regresa a Coachella 2026 para presentarse nuevamente como uno de los actos principales del festival, generando gran expectativa entre sus seguidores. Tras una primera aparición que captó la atención del público, la cantante colombiana se prepara para subir otra vez al escenario en Indio, California.

El festival, que se realiza en dos fines de semana consecutivos, permite a los artistas repetir sus presentaciones, aunque en algunos casos se realizan ajustes. Esto ha provocado que muchos fans estén atentos a lo que Karol G pueda ofrecer en esta segunda fecha, ya sea con variaciones en su repertorio o con nuevas sorpresas dentro del show.

Karol G AFP

Horario de Karol G en el segundo fin de semana de Coachella 2026

Para esta segunda jornada, Karol G está programada nuevamente como la artista principal del domingo. Su presentación será en el escenario principal del festival, donde tendrá el cierre del día.

El show está previsto para comenzar aproximadamente a las 10:55 de la noche, hora del centro de México, este domingo 19 de abril. Este horario coincide con el que tuvo durante el primer fin de semana, siguiendo la dinámica habitual del festival.

Karol G en Coachella AFP

¿Dónde ver en vivo la presentación de Karol G en Coachella 2026?

Quienes no puedan asistir al festival tienen la opción de seguir el espectáculo en línea. La transmisión oficial de Coachella se realiza a través de su canal de YouTube, donde se pueden ver en directo las presentaciones de los distintos escenarios.

La cobertura comienza desde la tarde y se extiende hasta la noche, por lo que el show de Karol G forma parte del cierre del domingo. Además, la plataforma suele ofrecer repeticiones y fragmentos destacados, lo que facilita que los fans puedan ver los momentos más importantes, aunque no sigan la transmisión en vivo.

Así fue su debut de Karol G en Coachella 2026

Durante su primera presentación en Coachella 2026, Karol G logró reunir a miles de personas frente al escenario principal, consolidando su papel como headliner. Su espectáculo se caracterizó por una producción visual llamativa, acompañada de coreografías y una selección de sus canciones más conocidas.

El show incluyó una mezcla de géneros como reguetón, pop, mambo y mariachi, lo que le dio variedad a la presentación. También destacó por transmitir un mensaje enfocado en el orgullo latino.

Karol G en Coachella AFP

Otro de los elementos que marcaron su debut fue la participación de invitados especiales como Becky G y Wisin, quienes se unieron al espectáculo y aportaron dinamismo a la presentación.

Lo que podría cambiar en su segundo show

Para esta nueva aparición, se espera que la cantante mantenga la base de su espectáculo, pero con posibles ajustes que sorprendan a los asistentes y a quienes siguen el festival en línea. En Coachella, es común que los artistas modifiquen algunos detalles entre presentaciones.

Estos cambios pueden incluir variaciones en el setlist, nuevas colaboraciones o ajustes en la producción. Por ello, la segunda presentación de Karol G mantiene el interés, ya que podría ofrecer momentos diferentes respecto a su debut.

PJG