FKA Twigs en Pepsi Center: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto
La cantante británica estará dentro de poco en México para ofrecer un concierto ante miles de fans. Si irás, aquí te contamos los detalles.
FKA Twigs, la famosa cantante y compositora británica dentro de poco se reunirá con sus fans debido a que la también actriz llegará de nuevo a nuestro país para ofrecer un show en la Ciudad de México.
Si eres fan de FKA Twigs y asistirás al concierto que dará en México, aquí te contamos todo lo que debes saber de su show.
¿Cuándo se presentará FKA Twigs en el Pepsi Center?
La cantante llegará a la Ciudad de México para dar un concierto en uno de los recintos más conocidos: el Pepsi Center.
El concierto de FKA Twigs se realizará el próximo 23 de abril y se espera que comience a las 9:00 PM.
¿Cómo llegar al Pepsi Center?
Para poder llegar al Pepsi Center, el cual se encuentra en Dakota s/n, Ciudad de México, Benito Juárez México, justo atrás del World Trade Center, por lo que si llegas en coche podrás estacionar tu auto ahí, aunque recuerda que tiene un costo.
Por otra parte, si llegas en transporte público puedes hacerlo por el metrobús de la línea 1, el cual recorre todo Insurgentes. Deberás bajarte en la estación Poliforum y después caminar alrededor de cinco minutos.
Si usas más el metro, te comentamos que la estación más cercana es Chilpancingo de la línea 9 (café).
Después deberás caminar sobre Insurgentes hasta llegar al Pepsi Center o, para evitar la caminata de aproximadamente 10 minutos, puedes usar el metrobús, subirte en la estación Chilpancingo con dirección al Caminero y bajarte en Poliforum.
Probable setlist de FKA Twigs en México
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que FKA Twigs interprete en su concierto de CDMX.
- meta angel
- Figure 8
- Drums of Death
- oh my love / Cheap Hotel
- Sum Bout U
- HARD
- honda
- papi bones
- tears in the club
- Sushi
- Voguing Interlude
- Eusexua
- Perfectly
- Love Crimes
- Weak Spot
- Room of Fools
- Techno Ballet
- Stereo Boy
- Schadenfreude
- Mary Magdalene
- Two Weeks
- Striptease
- fallen alien
- Cellophane
PJG