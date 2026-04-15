¡El comeback que nadie vio venir! Britney Spears podría volver de la mano de Madonna

En el universo del pop, pocas noticias generan tanta expectativa como la posibilidad de un reencuentro entre dos íconos generacionales. Y es que todo apunta a que Madonna estaría buscando sumar a Britney Spears a su próximo álbum, en lo que podría convertirse en uno de los comebacks más comentados de los últimos años.

Madonna quiere colaborar con Britney Spears

De acuerdo con diversos reportes internacionales, la llamada “Reina del Pop” habría intentado contactar a Spears entre diciembre y enero con la intención de concretar una sesión en el estudio, ya sea para componer juntas o incluso grabar una colaboración.

El acercamiento habría ocurrido entre diciembre y enero. Grosby

Madonna se encuentra trabajando en su próximo álbum, que marcaría su regreso discográfico tras Madame X (2019). Este nuevo proyecto promete explorar nuevas facetas sonoras, pero sin perder la esencia provocadora que ha definido su carrera durante décadas.

Aunque hasta ahora no existe confirmación oficial, la sola posibilidad ha sido suficiente para encender la conversación entre fans y expertos de la industria.

¿Cómo se llama la canción que cantan Madonna y Britney Spears?

La historia entre ambas artistas no es nueva. Su última gran colaboración se remonta a 2003 con el tema “Me Against The Music”, además del icónico momento que protagonizaron en los MTV Video Music Awards de ese mismo año, cuando compartieron un beso sobre el escenario que quedó grabado en la memoria colectiva del pop.

Fans revivieron el beso histórico de los MTV VMAs 2003. IMDb

Más de dos décadas después, la idea de verlas nuevamente juntas no solo apela a la nostalgia, sino también a la evolución que ambas han tenido en sus respectivas carreras.

¿Qué piensa Madonna de Britney Spears?

Según fuentes cercanas citadas por medios británicos, Madonna considera que Britney no solo es una artista brillante, sino también una figura con la sensibilidad y experiencia necesarias para aportar algo único a su nuevo proyecto.

Madonna ha mostrado apoyo a Britney en momentos difíciles. Grosby

La conexión entre ambas va más allá de lo musical: la intérprete de Like a Virgin ha expresado en distintas ocasiones su apoyo a Spears, especialmente durante los momentos más complejos de su vida personal.

Y es que Madonna conoce de primera mano la presión que implica ser una de las figuras más famosas del mundo. Esa empatía habría sido clave en su interés por volver a trabajar con Britney, quien en los últimos años ha atravesado un proceso de transformación personal tras el fin de su tutela legal, una etapa que marcó profundamente su relación con la industria.

El nuevo álbum de Madonna llegaría tras Madame X. IG news_of_madonna

Aunque Spears no ha confirmado su participación —e incluso ha dejado entrever en el pasado que no está completamente segura de regresar de lleno a la música—, su colaboración en 2022 con Elton John en el tema “Hold Me Closer” demostró que su voz sigue teniendo un fuerte impacto en las listas y en la cultura pop.

Sin duda, una colaboración entre Madonna y Britney no solo representaría un hito musical, sino también un momento cultural capaz de conectar distintas épocas del pop. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores.